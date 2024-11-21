勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，各界關注，並將矛頭指向分署長謝宜容。但勞動部19日公布報告竟稱「無法證明她有實際霸凌情形」，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。精神科醫師沈政男直呼，台灣公務體系有濃厚的階級觀念，這些都是職場霸凌的溫床。但不要以為別人好欺負，到時被反擊就吃不完兜著走。

「台灣的職場霸凌定義，完全是模仿日本！」沈政男20日在臉書發文提到，日本最近也有一位地方政治人物因為職場霸凌，導致員工死亡，而被迫去職，只是，那人重新參加選舉，竟然又選上了。日本與韓國的職場霸凌，他們是會打人踢人的！這是第一類職場霸凌，在台灣比較少。

沈政男指出，第二類沒有打人，卻同樣可怕，因為，等於是毆打一個人的靈魂，也就是謾罵、羞辱、威脅。這在公務機關有沒有？幾年前自己就在臉書幫忙打抱不平，結果第二天馬上接到那個機關的人寫私訊來解釋。第三類是類似小孩子的霸凌，用離間、分化、刻意安排，讓你在職場被孤立起來，讓大家排斥你、歧視你。

「第四、第五類跟工作安排有關，這一點，好多公務機關尚不知道！」沈政男強調，主管有權力安排工作沒錯，問題是，沒有根據業務需要與工作能力來安排，而是發洩個人的控制與打壓慾望，把下屬安排到無法勝任的職位或工作，或者刻意安排太簡單、太低階的工作，或者胡亂調動職務，都算是職場霸凌。第六類則是公私不分，下了班也在當主管，要你聽命行事，或者刺探你的個人生活與行為。

「小孩子霸凌，大家很關注，其實大人被羞辱，傷害更深！因此容易衍生身心問題。」沈政男直言，勞動部這幾年有在推行職場不法侵害預防，但顯然做得遠遠不夠，還需要多加努力。這其實也是一種廣義的覺醒運動！就跟性騷擾與學校霸凌一樣，唯有當事人知道「上司正在霸凌我」，而且「我有反制管道」，職場霸凌才可能減少。閣揆今天有提到友善職場，這當然是職場霸凌防治的基本工作，問題是非常困難！

沈政男表示，在台灣的職場，尤其在公務體系，大家還是有濃厚的階級觀念，以及相關的官場文化，而這些都是職場霸凌的溫床。私人公司的職場霸凌，也是不少，但至少比較沒有官場文化那一套。私人公司的管理，會以生產或服務品質為藉口，對員工施以不合理的對待，而員工會以為，嗯，我做這行，本來就應該這樣，不然會影響生產力！不要以為別人好欺負，到時候人家反擊，你就會吃不完兜著走！

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