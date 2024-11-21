勞動力發展署北分署公務人員疑遭受北分署長謝宜容職場霸凌輕生。謝宜容公開道歉，但卻指出，當事人因超時工作不幸身故，與其領導風格無關，然未提供支援，向當事人、家屬致歉。針對謝宜容剛發表了三點道歉聲明，台北市議員游淑慧表示，假道歉、真辯解。

游淑慧20日在臉書貼文表示，謝宜容剛發表了三點道歉聲明，但其實每一點都只是勞動部之前那份為其卸責的行政調查。假道歉、真辯解。

游淑慧接著表示，她之前就預言勞動部的那份行政調查報告，將成為謝宜容的護身符，她馬上就用上了。勞動部先是組了一個調查小組、做了一個行政調查報告，內容簡單來說就是指吳員輕生與他的工作有關，但與謝宜容無關。

游淑慧指出，等到這份報告出爐後，引起各界忿怒批評後，行政院長卓榮泰才震怒下令兩大過重懲。可見卓榮泰的震怒和重視，不是因為公務員的輕生，而是因為他自己被罵慘，而他的震怒和重視也來的太晚。現在謝宜容已經可以拿著勞動部之前這份調查報告來說嘴，甚至未來申請救濟。

游淑慧點出，因為勞動部的官方行政調查說與她無關，那卓榮泰懲處她的依據是？如果卓榮泰也無法接受這份保護謝宜容的行政調查報告，應該也要究責這份調查報告的調查過程，並且重新調查。

游淑慧甚至表示，在失去一條人命、民代揭露、媒體報導、事情鬧大後，勞動部居然還是敢做出這種荒腔走板的調查報告。那麼勞動部的官僚問題，顯然已是結構性的沉疴痼疾，上下交相賊。

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