台鋼雄鷹「WING STARS」韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有甜美臉蛋及火辣身材，去（2023）年來台後人氣飆升，在IG上累積68.9萬粉絲追蹤。經常透過社群與粉絲互動的她，20日分享了一系列美照，只見她一改過往長髮造型變俏麗短髮，仙氣逼人的模樣立刻吸引破萬名網友搶看。

安芝儇20日曬出多張美照，只見她身穿一襲白色平口禮服，胸上到頸部露出大片光滑肌膚，禮服的緊身設計將她胸前緊勒出深長事業線，凸顯傲人的好身材。而另一張照片的她直接彎下身軀，豐滿上圍擋不住、傾洩而出，絕美畫面讓人看了不禁心跳加速。

安芝儇短髮造型仙氣逼人。（圖／IG@wlgus2qh）

安芝儇短髮造型仙氣逼人。（圖／IG@wlgus2qh）

不過令人意外的是，她這組照片都一改過往長髮造型，頂著俏麗短髮，髮尾呈現微波浪捲，搭配臉上甜美的燦爛笑容，渾身散發清新的仙女氣質，展現出可愛又知性的安芝儇，沒想到新造型釋出僅2小時就吸引3.1萬網友朝聖。

一系列短髮美照曝光後，許多網友紛紛留言大讚，「太漂亮了」、「好俏麗，好好看」、「小安太美了」、「好優雅」、「短髮也好好看」、「無論長髮短髮都是超級漂亮的安芝儇」、「真的是儇（仙）女」、「小安乾脆就留短髮啊，顏值天才絕對適合」，然而有不少人則覺得長髮比較好看，但安芝儇其實並未剪短頭髮，只是透過AI「剪短了」，才讓粉絲鬆一口氣：「差點嚇死。」