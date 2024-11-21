勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，各界關注，並將矛頭指向分署長謝宜容。但勞動部19日公布報告竟稱「無法證明她有實際霸凌情形」，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。熱議延燒數日，原本慣性幫政府護航的綠營側翼、青鳥也終於看準風向，齊聲砲轟勞動部管理失當，粉專「觸極者」對此直酸：「風向大師？」

外界質疑，連勞動部長、閣揆、甚至總統都道歉了，但謝宜容本人至今神隱不出面，僅透過書面發表3點致歉聲明，且又委任律師發12點聲明。但國民黨台北市議員游淑慧質疑，謝宜容發表了三點道歉聲明，口口聲聲說道歉，但其實每一點都只是想「再次強調」勞動部之前那份為其卸責的行政調查。 她直呼，「我之前就預言勞動部的那份行政調查報告，將成為謝宜容的護身符。馬上就用上了！」

事已至此，連綠營側翼都難以護航，如台灣基進北市黨部主委吳欣岱20日就開轟，輕生事件壓垮駱駝的最後一根稻草是AI就業服務系統被退件，這分明是長官為了自己升遷、曝光，迎合政府AI潮流而幻想出來的工作，直批為什麼這種沒有專業又不會管理的人可以擔任分署長？

此外，挺青鳥創作者蕭瑩燈也在臉書PO出改圖，將「勞動部」三個大字加上「疒」部首，直言：請賴清德總統密切關注川普總統即將展開的清理華盛頓沼澤行動，希望他也有決信和能力處理黨內垃圾和政府內的爛貨，包括抓捕掏空台鹽的陳啟昱，否則台灣會給這些傢伙拖垮。

觸極者對此現象則做圖直酸：輿論風向壓不住，今天突然都表態了！真的是「風向大師」？

網友表示「想簡單一點，這不就是賴系在打菊系？」、「誰鳥你？我後台夠硬」、「民進黨自己就是風向，風向輸人是民進黨的路線鬥爭輸人」。

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