美國女星珍妮莫蘭日前搭機自拍影片透露頭上有蝨子，引發軒然大波。

美國45歲女星珍妮莫蘭（Jenny Mollen）日前在IG發布一段搭機航程自拍的短片，畫面裡的她頭上罩著塑膠袋，造型頗為怪異，她自稱腦袋奇癢多日，原本以為是停經前期症候群的徵兆，她神祕兮兮公布「爆炸等級」答案：自己頭上長了頭蝨。這段短片令她受到大批網友批評「為何帶著頭蝨登機」，成了近期另類紅人。她不得不再度發文澄清隔天已找專門業者除蝨，老公小孩也中招。

綜合英國《獨立報》18日、美國福斯新聞網19日報導，曾參演好萊塢電影《壞壞惹人愛》（My Best Friend's Girl）的莫蘭，10月29日在IG官方帳號發布一則短片，場景看起來是飛機上的頭等艙，她戴著超大墨鏡露臉，頭上緊緊罩著透明塑膠袋。莫蘭表示，自己與友人卡洛琳（Caroline）正在搭機航程途中，卡洛琳一直盯著她的腦袋瞧，「各位還記得上周我提過自己的頭很癢、我以為是停經前期症候群症狀嗎？」。接著莫蘭湊近手機鏡頭低聲說道：「猜猜怎麼著？我長了該死的蝨子。」

莫蘭在影片中邊偷笑邊說明，她知道是誰在哪裡把頭蝨傳染給自己的，但不想把那人名字公布出來，「她知道我說的是她」，此事讓跟她同行的朋友很害怕、不想靠近她。隔著走道的同行友人卡洛琳隨即露出害怕的表情，邊搖頭邊把座位的隔板升起。莫蘭自稱從未感染頭蝨，實在不知如何是好，「這太瘋狂了，爆炸等級的噩耗」。她說，這趟飛行時間5小時，「我發癢2個星期了，也就是說，牠們在我身上落戶2個星期了」。鄰座友人卡洛琳忍不住插嘴：「搞不好我也有蝨子了。」

這支影片引發大批網友湧入抗議。許多人質問莫蘭「你為何帶著蝨子搭飛機？」、「你能想像花錢搭頭等艙有可能讓蝨子上身嗎？太嚇人了」、「我以後搭機絕對會穿連帽衫！謝謝你讓我此刻產生全新的恐懼：在飛機上抓蝨子」。也有不少網友覺得與她同個航班的乘客很衰，有人留言「我希望你把此事告知機組員」。

老公兒子都中招

隔天莫蘭又發了一段在自家接受專業人士清理頭髮除蝨的短片，並且標註了紐約市除蝨業者的IG帳號。她表示，家裡「到處都有蝨子」：「昨晚我們用洗髮精殺死所有蝨子......屋裡有7個人。蝨子的屍體正從我的頭髮持續清運出來」。她說，自己與8歲、5歲的2個兒子頭上長滿蝨子，但明星老公傑森畢格斯（Jason Biggs）頭上只找到「2顆蟲卵」。

她特別說明，前一天搭飛機時才知道自己頭上有蝨子，但對於坐在機艙的其他人而言，這實在是「糟糕」的消息：「我直到上了飛機之後才知道身上有蝨子，我還以為是更年期症狀，因為我頭皮發癢已經3個星期了。我只能怪我老公沒有把我的腦袋看個仔細，我之前就問他『我有蝨子嗎？你有沒有看到什麼？』，他跟我說『沒有』。」

長了頭蝨怎麼辦？

美國梅約診所（Mayo Clinic）說明，頭蝨會爬不會飛，通常會直接傳給密切接觸的旁人，也可能透過衣物傳播。除了使用處方或非處方藥物治療，也可以使用細齒梳子梳理濕潤的頭髮除蝨。

紐約另家除蝨專門業者老闆波納諾（Christine Bonanno）說，搭飛機有可能感染蝨子，但坐在實際長了頭蝨的乘客隔壁才有上身風險，「蝨子在人體唯一能生存的地方是頭部，成蟲會從某人頭部爬到另一人頭上，但蟲卵是抓不到的」。頭髮有如給蝨子搭橋移動，所以長頭髮最好綁成辮子或紮成馬尾，減少暴露。家中有人感染蝨子，所有人都必須檢查；居家環境使用薰衣草、薄荷、茶樹、椰子等植物成分精油，氣味有助驅逐蝨子。