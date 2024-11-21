228基金會前董事、228受難者徐征教授的長女徐光女士，於民國113年11月18日傍晚辭世，享高壽88歲。徐光女士生前好友前總統馬英九聞訊震驚不捨，特別前往靈堂捻香哀悼，並向在場遺族表達最誠摯的慰問之意。

馬前總統到達靈堂時，並與現場前來捻香之228基金會前董事明光大和尚、二二八國家紀念館首任館長廖繼斌、台北市二二八協會理事長黃秀婉，及228文史工作者張若彤副校長等人致意後離去。

據了解，明日（21日）蔣萬安市長也會前往徐光女士靈堂捻香致意。

徐征，1909年生，中國北平市人，就讀北京師範大學專攻中國文學及現代史，至1937年時受日據時代台北帝國大學醫學部之聘，請他來台灣開設中國語文講座，後也擔任台北其他高等學校的北京話教師。

到了台灣光復時，徐征一家已在台灣定居8年。1947年二二八事件爆發後，徐征下落不明，成為該事件少數的非台籍受難者。

在台灣全面民主化後，很不幸的，二二八事件由於政客的私心，這起歷史悲劇事件持續成為「政治提款機」，政客將其定義為省籍衝突，甚至省籍仇恨。對此，徐光女士就特別不以為然。尤其是在蔡英文執政期間，竟然指定殺師犯楊振隆當館長，長年出面抗議。

與徐光女士一同奮鬥多年，家庭經歷相當類似的二二八國家館首任館長廖繼斌表示，徐光女士與他，都強調族群和解，因為《二二八事件處理及賠償條例 》第一條就寫道「....使國民瞭解事件真相，撫平歷史傷痛，促進族群融合特制定本條例。」

從這角度來看，楊振隆的言行完全違反《二二八事件處理及賠償條例 》，此人竟靠著「 二二八是國民黨有計畫的屠殺、順勢剷除台籍菁英」這種錯誤仇恨言論，而獲得高層賞識，早已違背族群和解的初衷，而他的仇恨言論，餘毒在台灣也未減。

廖繼斌前館長在臉書上發表弔言「昨天17日傍晚，忽然接到徐大姊已經往生的噩耗.....雖然父親在228事件中慘遭國府情治機關密補殺害，但是徐光大姊早已將喪父之慟昇華為對同胞之大愛，長年來公開呼籲『永遠和平』『不要怨恨』也因理念契合，與馬前總統一見如故，兩人早已成為忘年莫逆之交。徐大姊也是唯一享有『特權』可以在馬前總統7月13日生日當天到馬前總統辦公室送禮慶生的人！」

「徐大姊，我們還是會把您的位置保留起來，您永遠活在我們的心中，我們這群228遺族永遠以您為榮！」