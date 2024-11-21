中華棒球隊進軍世界棒球12強錦標賽複賽，將於東京巨蛋進行關鍵對決，璦昀、若潼、嘎琳、Jessy、小映、Rina和秀秀子20日在桃園國際機場集結，前往日本東京，為中華棒球隊加油助威，展現滿滿熱血與支持。 （趙雙傑攝）

CT AMAZE自費赴日應援 為中華隊世界12強複賽集氣助威

中華棒球隊進軍世界棒球12強錦標賽複賽，將於東京巨蛋進行關鍵對決。CT AMAZE啦啦隊成員與樂天女孩代表20日在桃園國際機場集結，決定自費前往日本東京，為中華棒球隊加油助威，展現滿滿熱血與支持。

由於東京巨蛋並未設置應援舞台，此次由團長率先前往，然而CT AMAZE成員秀秀子、Jessy、小映、璦昀、嘎琳，以及樂天女孩若潼，則自掏腰包前往日本，甚至推掉原定的工作行程，全力支持台灣隊。據了解，她們的自費金額高達5萬至8萬元不等，但大家一致表示：「見證中華隊勝利，無價！」

秀秀子與Jessy取消了21日至24日的工作行程，僅為這次赴日應援。她們表示，25日將從名古屋返台，準備26日的香港工作行程。秀秀子更提前為11月24日的生日許下願望：「希望中華隊拿下冠軍，這將是我最難忘的生日禮物！」

小映則在辦理登機手續前意外摔跤，但她並未受影響，堅定地表示：「只有單程機票，但回程的事可以到日本再解決！」初次參加國際賽應援的嘎琳，則在19日凌晨三點搶票成功，隨即加入學姐們的熱血旅程。

樂天女孩若潼也是從台灣12強預賽開始「野生應援」，本次則與夥伴一起分擔住宿費，直奔東京巨蛋。她分享道：「有同伴一起支持，讓這趟旅程更有意義。」

CT AMAZE曾在台北大巨蛋應援中華棒球隊，幫助球隊成功挺進東京複賽。成員們提到，此行雖然辛苦，但希望透過現場的聲援，為中華隊注入更多能量與信心。

Rina表示：「雖然決定突然，還是帶著相信中華隊的心前進東京，希望見證他們的勝利。」

勛雞則感性說：「多一份聲音，就多一份力量！感謝中華職棒聯盟提供門票，期待全場球迷一起集氣，喊爆東京巨蛋，為球員注入最強動力。」

隨著中華棒球隊即將在東京巨蛋迎來挑戰，這群自費赴日的啦啦隊女孩們，用實際行動傳遞了滿滿的支持與愛。相信中華棒球隊在她們的熱情應援下，能夠全力以赴，勇創佳績。