台中市清水區紫雲巖20日舉行第14屆主委暨全體委員宣誓就職典禮，主委吳勝隆服務地方逾32年、9度連任，吳表示，廟方目前每年捐逾300萬元資助優良及家境清寒獎學金、造福地方，今年亦捐1000萬元，協助花蓮災區震後重建，愛心不落人後；市長盧秀燕到場恭賀，肯定吳秉持觀音佛祖濟世救苦精神帶領幹部，回饋地方。

紫雲巖管委會就職典禮昨日舉行，各界來賓冠蓋雲集，第14屆主委吳勝隆帶領全體委員進行宣誓就職典禮，場面熱鬧。市長盧秀燕表示，紫雲巖辦理許多慈善事業，回饋社會、造福地方，期許在主委吳勝隆帶領下，廟方香火持續興旺、廟務蒸蒸日上。

清水紫雲巖主委吳勝隆表示，他擔任主委逾32年，推動文化、社教活動，包括捐血、健行、燈謎晚會、花燈比賽、美術寫生比賽、全國性書法、象棋、圍棋比賽及桌球錦標賽等，並提供急難救助、冬令救濟及發放獎學金，嘉惠地方民眾及弱勢群體，也感謝地方人士義氣相挺。

盧秀燕指出，清水紫雲巖歷史悠久，尤其這幾年致力公益慈善及社會教化事業，展現大愛善行，今年4月花蓮大地震造成花蓮縣內災損慘重，廟方拋磚引玉，捐出1千萬元賑災，為社會貢獻力量，期勉廟方在主委吳勝隆帶領下，繼續發揚佛祖大愛精神及濟世助人的德澤，發揮宗教力量，為地方服務。

受邀參加的立法院副院長江啟臣說，清水紫雲巖是在地非常重要的信仰中心，庇佑在地民眾平安，熱心照顧弱勢做公益，主委吳勝隆連任是眾望所歸，他身為民代、全力以赴，與廟方一同為民服務。

清水紫雲巖在當地已300多年歷史，主祀觀音佛祖，在地人俗稱「觀音亭」，推廣宗教信仰的同時，熱心地方公益，除舉行觀音杯書法、象棋、寫生等才藝競賽，每年舉行花燈製作比賽達40年，對宗教信仰及文化藝術傳承不遺餘力，主委吳勝隆說，他上任仍持續傳承紫雲巖深厚的宗教文化底蘊，讓台灣社會更祥和。