台中市大甲火車站鄰近鎮瀾宮，假日及廟會期間附近街道常爆人車潮，為紓解停車需求，交通局向台糖承租用地，規畫甲后停車場新增44格汽車停車位，加上原74格車位，共計118格停車位，另附近台中市國際壘球運動園區，利用空地闢建125格汽車停車場，滿足停車需求。

有民眾指出，無論在廟會期間、假日及寒暑假旅遊旺季，鎮瀾宮附近常擠滿人車潮，停車位更是一位難求，有的人為求方便臨停又被警察開罰單，長期以來停車問題已造成困擾，如今新增停車格位，盼能緩解當地停車需求。

也有民眾說，大甲火車站是許多通勤民眾與學生上放學的主要轉乘站，很多上班族也會將自己的交通工具停放在火車站附近，並轉乘火車或其他公共交通工具到台中市區或跨區，但是當地停車格位不多，甚至造成違停現象。

交通局指出，因應火車站周邊長時間的停車需求量高，除擴建已營運的甲后停車場，在符合停車規定與空間之下，於11月上旬順利釋出增加的44格汽車停車位，結合已開放使用的74格車位，總計提供上百格車位，大幅緩解區域停車需求；另設總長65公尺鋼筋混凝土排水溝設施，改善區域排水問題。

另距離大甲火車站約2公里處的台中市國際壘球運動園區，舉行大型壘球賽事期間，大量人車潮湧入，市府利用園區旁空地，已畫設125格汽車停車格位，打造停車空間；交通局指出，球場距離火車站不遠，無球賽舉行期間，甲后停車場若爆滿，建議民眾的車輛可前往停放。

到大甲區觀光的遊客與在地民眾，感受當地停車格位較以往多，希望改善周邊違停現象；另大甲火車站人行跨越橋完成後，大甲火車站前、後站通行無阻，民眾接送更方便，火車站周邊的交通秩序也較以前好。