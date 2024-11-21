前立委郭正亮忍不住驚爆，民眾黨出了一個奇怪的內鬼。他直言，黃珊珊有沒有想過，國會改革案是民眾黨提案，國民黨覺得有道理，所以過來相挺，「就妳反對！」他還提到，不只這一件，財政收支劃分法在對決的時候，黃珊珊原本要負責提案，結果她也沒有進場，連續兩次！

郭正亮在其頻道《亮話天下》表示，國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法」修正案，提高大法官釋憲門檻，從二分之一提高到三分之二，「這有什麼不對？」立法院提釋憲要四分三，但大法官二分之一就可以釋憲，當然要拉高！

「結果很奇怪，民眾黨有一個人反對！」郭正亮說，黃珊珊反對！還在雜誌上發表文章，真的很奇怪。黃珊珊有沒有想過，國會改革案是民眾黨提案，國民黨覺得有道理，所以過來相挺。後來國會改革案被憲法法庭做掉了，因此國民黨才提出「憲法訴訟法」修正案，民眾黨都同意，「就妳反對！」

民眾黨立委黃珊珊。（賴佩璇攝）

郭正亮直言，國會改革案是民眾黨優先提案，是黃國昌、張啟楷優先提案，國民黨相挺。結果被憲法法庭做掉了，現在要修「憲法訴訟法」，幫民眾黨出一口氣，「妳反對！我的天啊！」而且不只這一件。

另外，財政收支劃分法，藍白合作，對決當天，黃珊珊沒有進場，連續兩次。郭正亮認為，這個會期對藍白最重要的議題，就是財政收支劃分法。到關鍵時刻沒有進場，什麼意思？

郭正亮說，民眾黨立委很認真找議題、找策略。民進黨賴清德、蘇貞昌以前都說要修財政收支劃分法，一執政就不修了，「我看這麼多國家的政治，從沒看過像民進黨這麼不要臉、低級、噁心！」一執政，過去政見都不算，那選民進黨幹什麼？證明民進黨只要權力，其他都假的。

郭正亮強調，藍白無論如何，財政收支劃分法的修正一定要通過。結果民眾黨出了一個奇怪的內鬼，黃珊珊有什麼好反對的？「妳也選過台北市長！難以想像妳為何反對？」