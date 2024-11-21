勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，並傳出主因為分署長謝宜容霸凌，但勞動部19日公布報告稱「無法證明有實際霸凌」，引爆外界怒火。依勞動部官網數據統計， 近年來受理申訴職場勞資案在民國112年特別高，有近12萬人申訴，但今年至8月則僅1.3萬人，低於前幾年同期。至於對「無良雇主」的處置，有一統計顯示近5年總計罰鍰僅386萬元。白營名人Z9質疑，2月時勞動部就曾收到陳情檢舉信，卻因故未處理。

由於外界對勞動部後續處理霸凌案非常不滿，勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。民眾最不滿的就是，勞動部本身應維護勞工權益，遏止雇主霸凌，如今卻成為霸凌者，且後續處理竟似「輕輕放下」；更不可思議的是，先前即傳出有多位下屬對謝宜容不滿，也曾以各種方式投訴或爆料，例如有封陳情信在網路流傳等；另外，有明確紀錄顯示，謝宜容就任後已有數十人離職，如此異常狀況勞動部混然不覺？

針對網路流傳陳情信，指早在2月就有人陳情謝宜容霸凌，但勞動部未處理。調查小組召集人、勞動部次長許傳盛日前表示，查遍公文系統和部長信箱等陳情管道，並未收到這份投訴。勞動部長何佩珊接受立委質詢時則說，她的理解2月的約談只是私下談話，沒任何紀錄。

至於該名死亡員工為正式公務員，權益保障雖與一般勞工適用的勞基法有差異，但勞動部主管若連自家公務員都能霸凌，對一般勞工職場權益又會多重視？據勞動部官網統計資料，看不出明確定調霸凌事件的成案數據；而針對受理勞資爭議案件涉及人數的統計結果則顯示，2022年有3萬1284人（至同年8月有2萬6679人），2023年有11萬8667人（至同年8月有9萬0245人），2024年至8月則有1萬3440人，明顯低於往年及去年、前年的同期數據；而2023年的統計數字為何明顯較高？尚不知原因。

另據《ETtoday財經雲》日前報導，遭控霸凌等「無良雇主」案近年呈現翻倍成長，依勞部職安署裁罰統計，2020年和2021年僅10件和7件被罰，2022年飆升到59件，去年26件，今年累計到10月底已有13件。總計5年來共有115件黑心雇主被揪出裁罰，但總計罰鍰僅386萬元。

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