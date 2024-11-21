李棟樑關心孩子的學習狀況，鼓勵專心向學。（記者謝承宏攝）

為表達對偏鄉教育的關懷，中華民國軍人之友社榮譽理事長暨財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，昨日慰問新竹縣關西鎮錦山國民小學師生，對學童們努力向學的態度表示讚賞，同時肯定教師們遠赴偏鄉任教的辛勞，提升偏鄉地區的教育資源與學習環境，讓夢想在社會每個角落生根茁壯。

李棟樑昨日在會統企業股份有限公司副董事長李啟銘、軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，前往錦山國小與師生親切交流，並代表懷恩基金會捐贈校務發展基金，以及泡麵、飲料、餅乾等物資，傳遞滿滿的支持與鼓勵，期透過實質的協助，讓孩童能專心學業、追求夢想，透過努力翻轉未來，並感謝老師們默默付出，為偏鄉教育注入愛與希望。

期間，李棟樑與教職員們親切交流，細心詢問居住與工作情況，得知多數教師與職員來自外地，對他們離鄉背井、堅守教育崗位的付出表達深深敬意；李棟樑也走進教室，與學童們互動，關心孩子的學習狀況，並送上精心準備的小禮品，鼓勵孩子們專心向學，讓教室洋溢歡樂氣氛，孩子們圍繞在他身邊，展露純真的笑容，場面溫馨和樂。

「小朋友們要乖乖聽話，用功學習唷！」李棟樑親切地勉勵學童們，並承諾持續關懷偏鄉孩童的就學狀況，將學校教育資源所需帶到偏鄉，成為偏鄉教育的堅實後盾。同時，李棟樑也呼籲社會各界加入關懷行列，投入更多資源，讓愛與希望傳遞至每一個角落，為偏鄉孩子的未來築起堅實後盾。