美國《星條旗報》19日報導，美國空軍年度「靈感智庫」（Spark Tank）競賽，由駐義大利阿維亞諾基地的第31戰鬥機聯隊官兵奪冠；其設計的F-16戰機專用折疊登機梯，還有望成為美軍強化「彈性戰鬥部署」（ACE）的重要裝備之一。
美國空軍部及美空軍研究實驗室（AFRL）的「AFWERX」新創科技計畫，聯合舉辦「靈感智庫」競賽，評選美空軍官兵提出的各項有助執勤效率之概念與設計。今年有138項作品參賽，6項進入決選，最終由第31戰鬥機聯隊艾特金斯少校的攜帶式折疊登機梯，脫穎而出。
艾特金斯是F-16飛官，他坦言在服役生涯中，無數次遇到臨時狀況，卻因沒有登機梯，而無法登、離機；這也激發他設計出可收納在F-16座艙側邊地圖箱的緊緻折疊梯。
美空軍表示，該項發明滿足簡單卻關鍵的後勤需求，有助強化「彈性戰鬥部署」能力，成為艾特金斯獲獎的最大原因。
不過，艾特金斯的設計尚無法滿足美空軍的採購需求，因此他還在持續改良相關設計，包含折疊梯的受力點、降低對戰機的摩擦，並讓其可裝備至更多款戰機上。艾特金斯也與承包商展開合作，預計在2025年發展多款經改良後的原型，有望在獲得認證後，於2025年9月開始量產。
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