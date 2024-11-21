目前「阿帕契」直升機短翼內側掛架掛載的副油箱，需耗時數分鐘換裝。 （取自DVIDS網站）

羅傑斯原先設計的拖車，只為有效搬運「阿帕契」副油箱，如今相關設計更臻成熟。 （取自美國陸軍網站）

美國《陸軍時報》20日報導，第101空降師第145航空團第1營B連的羅傑斯中士，受部署經驗啟發，為 AH-64「阿帕契」攻擊直升機隊，設計1款全新的械彈裝載拖車，有望讓「阿帕契」補給作業效率提升逾7倍之多。

報導指出，101空降師麾下「阿帕契」機隊，8月從肯塔基州坎貝爾堡移防至路易斯安那州強生堡，全程逾800公里、途經6個「前進械彈油料補給點」（FARP）。過程中，地勤人員得耗時近8分鐘，以人力替換「阿帕契」副油箱。

身為「阿帕契」機隊地勤人員的羅傑斯，為改善這個問題，設計出這款械彈裝載拖車，而後在坎貝爾堡「EagleWERX應用戰術創新中心」協助下，改善、優化設計，並接受測評。

羅傑斯的原始設計，只是1具裝了車輪及支撐架的拖車，如今設計逐步成熟，不僅可為其他載具牽引、支架更可用手動或電動工具升降，將副油箱和彈藥舉升至「阿帕契」短翼掛架裝載。

經實測後，原先需要4人耗時8分鐘完成的副油箱換裝作業，在羅傑斯團隊初始設計拖車輔助時，僅需1分多鐘即可完成，熟悉流程後，還能縮短至30秒，足見該裝備潛力。若該款拖車最終完成原型並付諸測評，有望獲美陸軍採購交付部隊操作，有效強化「阿帕契」機隊整體戰力。