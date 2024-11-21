俄國正大量生產「移動式防空避難所」，宣稱可抗核爆。（達志影像／路透社）

烏俄戰爭19日屆滿1000天，而據傳烏軍也首度動用美援「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攻擊俄羅斯境內目標；俄方指責西方升級事態，揚言回應，並公布正大舉興建「移動式防空避難所」，也讓外界憂心莫斯科核武威脅恐成真。

烏克蘭《基輔獨立報》報導，美國與烏克蘭匿名官員表示，在美國總統拜登批准後，烏軍已首度動用ATACMS，打擊位於俄國布揚斯克州、距烏俄邊境約110公里的軍火庫。俄方宣稱攔截6枚飛彈中的5枚，唯一命中的1枚也僅造成輕微損傷；但美方消息說，俄軍僅攔截8枚飛彈中的2枚，且命中的飛彈，成功引爆軍火庫彈藥。

烏軍僅證實對軍火庫發動攻擊，並未說明攻擊手段或武器，也指出該處存有防空、多管火箭，以及北韓援俄彈藥。

「英國廣播公司」（BBC）報導，俄國總統蒲亭對於ATACMS襲俄表示憤怒，批評美烏此舉使局勢全面升級，並稱這已滿足核武使用的新準則：「無核武國家在擁核國家協助下攻擊俄國，視同對俄國的聯合攻擊」。俄國認為此舉是北約國家對俄國的戰爭行為，再度對西方與烏克蘭發出核武威脅。

烏軍ATACMS襲俄消息流出後，美方情報指出，俄國有發動大規模報復空襲的可能，因此美國、義大利、西班牙和希臘等國的駐烏大使館紛紛暫時關閉。而烏國情報局則是指責俄國散布假訊息，意圖發動心理戰製造恐慌。

此外，俄羅斯緊急情況部表示，正在各地興建大量「移動式防空避難所」；並聲稱「KUB-M」避難所可提供48小時的保護，抵禦多種人為威脅和其他自然災害，包括傳統武器的爆炸和彈片、從建築物上掉落的碎片、危險化學品和火災及核爆帶來的衝擊波和輻射等。