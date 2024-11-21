「英國廣播公司」（BBC）20日報導，美國總統拜登批准向烏克蘭提供人員殺傷雷，用以抵禦俄軍攻勢；美方也準備提供最新一筆2.75億美元（約新臺幣89.44億元）軍援，維繫烏軍防衛能量。

匿名美國國防部官員指出，鑑於俄軍在烏東攻勢猛烈，拜登決定調整立場，並指示盡速提供人員殺傷雷，助烏軍抵禦俄軍進犯。烏國政府則承諾，不會在人口稠密的平民區域使用該款武器，避免傷害無辜民眾。

報導說，俄國自2022年發動侵烏戰爭以來，在烏境部署大量地雷，引發國際社會抨擊。美國官員則強調，美方提供的人員殺傷雷，在電池耗盡後，引爆功能即同步失效，降低潛在意外風險。

另據「福斯新聞」（FOX News）報導，拜登政府近日將向烏國提供新一輪軍援，項目包括「高機動砲兵火箭系統」（HIMARS）、重型火砲與反裝甲武器彈藥。外界認為，拜登希望在新總統川普就任前，妥善運用剩餘約70億美元援烏資金，同時加速交付速度，積極支持烏國維繫戰力。

此外，德、法、英、波蘭、義大利、西班牙外長，選在19日烏俄戰爭屆滿千日之際，發表聯合聲明，重申對烏國堅定支持；並指俄國對北約與歐盟國家持續發動混合戰威脅，帶來巨大國安風險；也宣示歐洲國家將繼續攜手合作，堅定應對共同挑戰。