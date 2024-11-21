楊繡惠（右）體驗吹箭。（民視提供）

民視八大《綜藝新時代》日前到了高雄市永安區，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠和來賓壯壯，在職人獸醫李東融先生的帶領下，體驗動物處獸醫助理。一開場，一群人正在組裝一扇一扇的門，讓阿翔忍不住詢問：「怎麼在這邊裝鋁門窗呢？」職人笑著解釋：「這可不是鋁門窗，而是用來捕捉流浪犬的電動圍籬。」

職人向大家介紹了流浪狗誘捕的過程，籃籃表示，光聽解釋沒有畫面感，提議讓人示範當狗狗。楊繡惠則毫不客氣地指向阿翔說：「他有像狗狗啦，因為比較黑啊！」壯壯更是神補了一句「山頂的黑狗兄」，引發眾人哄堂大笑。阿翔也努力地配合著大家，將雙手擺在胸前吐著舌頭，扮演起了「狗狗」。他成功鑽進了圍籬，只見職人迅速按下按鈕，圍籬的門瞬間關閉，大家都被眼前的操作震驚不已。隨後籃籃、楊繡惠和壯壯跟隨職人前去家訪，而阿翔卻還孤單地待在籠子裡著急地的喊著：「我還沒有出去耶！」

經過對電動圍籬捉捕的了解後，任務再升級，職人帶著主持人們體驗吹箭捕犬的緊張實境任務!先是拋出食物引誘流浪狗，再趁其不備時將箭吹向狗狗。當箭成功命中，狗狗立即慌張逃跑，職人立即帶領阿翔跟籃籃也下車追了過去，就在追逐途中，職人不小心扭了一下腳，阿翔幽默的問一句：「你剛剛有被射到嗎？」讓大家開懷大笑，緊張的氛圍立刻活躍了起來！在接近昏睡的流浪狗時，職人向大家解釋，結紮過後的流浪狗耳朵會被剪掉一小塊，這可以幫助辨識。隨後，阿翔輕輕觸摸狗狗的眉心，確認是否已昏睡，並開始了搬運狗狗的重大工程，阿翔與籃籃分別負責抬前腳與後腳，合力將流浪狗裝入鐵籠。其中要非常注意避免壓到狗的脖子，並拉出狗舌頭確保能夠呼吸順暢，這一系列動作讓大家深感捕犬隊工作的艱辛與不易。

捉捕結束後，接下來的關鍵環節便是結紮。來到燕巢動物保護關愛園區，主持人們全副武裝，協助醫生完成流浪狗的結紮手術。第一次的經驗也讓大家既緊張又震撼，壯壯更是自嘲道：「我差點昏倒。」飼養寵物是對生命的責任與承諾，而幫助流浪動物的減少，不僅是依賴捕捉隊的付出，更需要的是大眾們的共同努力「進步改善從絕育開始，發揮愛心，領養不棄養」。