全球投資人靜待出爐的輝達（NVIDIA）第三季財報公布，儘管營收、淨利等均超越市場預期，但數字仍未讓華爾街「印象深刻」，導致股價在盤後走低，一度重挫超過5％。

輝達於美股收市後公布第三季每股盈餘（EPS）為0.81美元，超出分析師預期的0.74美元，營收351億美元，高於分析師預期的332億美元，按年增長94%、按季升17%。其中，數據中心收入創紀錄，達到307.7億美元，按年增長112%，按季升17%，也高於市場預期284.4億美元。輝達預估第4季營收達375億美元，上下浮動2個百分點，高於分析師預估平均370.9億美元。

輝達財務長 Colette Kress 在聲明中表示，「所有客戶都在爭相搶占市場先機。目前 Blackwell 已交付至我們所有主要合作夥伴，他們正積極建置自己的資料中心。」她也提到，Blackwell 晶片的出貨量預計將於明年大幅提升，公司對於在第 4 季實現「數十億美元」的 Blackwell 收入有信心。此外，輝達目前一代 AI 晶片 H200 的銷量「在上季大幅增長」。Kress指出，「Hopper 和 Blackwell 系統都存在一定的供應限制，而 Blackwell 的需求預計在 2026 財年幾個季度內將超過供應。」

輝達財報出爐，營收、淨利、數據中心營收與預測第四季營收均超乎市場平均預期，但路透社報導，「並未打動華爾街投資人」。輝達20日收盤小跌1.12點，或0.76%，收145.89美元。財報出爐後，盤後股價應聲下跌，一度下挫到140.75美元，跌幅超過5％，之後小幅拉回。