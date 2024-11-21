勞動部勞動力發展署一名吳姓公務員疑似遭分署長謝宜容長期霸凌輕生，引發關注。民進黨立委洪申翰透露，早在該公務員輕生事件發生前，自己就聽過相關的「鬼故事」。媒體人黃揚明表示，你們這些執政黨立委每個都說有接到陳情、有鬼故事，當時怎麼不說。

洪申翰是近日自爆早就聽聞謝宜容相關傳聞，也曾轉告勞動部，但未見勞動部後續處理，自己也覺得勞動部態度有問題。黃揚明20日在《國民大會》節目中表示，洪申翰現在跑出來說他早就收到爆料了，奇怪，你怎麼眼睜睜地看著他們一群人，包括主管，請調的請調、離職的離職，現在還發生這種遺憾的事情，他應該早一點揭發。

黃揚明接著表示，以前很多民代接到這種爆料，若查證屬實，就開記者會。甚至在立法院委員會質詢時說，接到陳情，有個分署長會霸凌員工，把這件事情公布出來，媒體關注了，通常這些長官就會注意、關注，這些基層公務員才有保障。

黃揚明指出，可是他們這些執政黨立委現在每個都馬後砲，說有接到陳情、有鬼故事，當時怎麼不說。現在事情發生了，而且風向已經明顯的導向謝宜容不適任了，才出來講。黃揚明表示，第一時間居然是新北市議員李宇翔出來打這個事情，因為他曾經在這個部門當過替代役，所以這些公務員認識他。

此外時事評論員陳揮文20日也在其主持的廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中質疑，依目前外洩的音檔資料顯示，曾有2位立委知道謝宜容被控霸凌導致同事輕生一事，「這2位立委是誰？洪申翰是你嗎？」。

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