冬天常要面臨東北季風帶來的大雨,地面濕滑成為通勤族與戶外愛好者的一大困擾。有網友在PTT發文詢問,自己平時需要靠走路上班加上登山需求,希望能挑選久走又防水的好鞋,瞬間吸引大批人點名1鞋款,更有人稱讚走2萬多步依舊不會腳酸,防水性能更是可圈可點。

許多網友點名HOKA鞋耐穿,尤其ONE ONE系列防水性能相當出色 。(AREA 02提供/朱世凱台北傳真)

原PO發文說,平時需要長時間走路,為了應對雨天濕滑路面及偶爾登山的需要,所以上網做功課,看見很多人都稱讚HOKA、Salomon兩品牌,「很猶豫該怎麼選,想知道久走跟防水的真實感想。」

不少人都大讚,「大推HOKA one one,上山下海走半年都耐操」、「HOKA出國走了兩萬多步,腳也沒痠」、「HOKA我穿去踩雪超級爽,完全沒濕」、「HOKA腳感很讚又耐磨,穿快1年都沒什麼問題」、「HOKA ONE ONE TOR ULTRA我直接當雨鞋在穿」。

也有人說,「所羅門一生推,尤其XT-6好穿又好搭」、「Salomon外型帥多了」、「所羅門防水,但外觀見仁見智」。不過也有網友說,GTX鞋常因爲不夠透氣,容易腳爆汗,鞋身材質的機能性選擇需要多留意。