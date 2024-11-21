今天仍受東北季風及華南水氣東移影響，北部、東半部較涼，桃園以北及東北部容易下雨，中央氣象署針對基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區發布大雨特報；明起到下周一（22至25日）水氣逐漸減少。下周二（26日）開始東北季風再增強，各地明顯降溫，下周三（27日）冷空氣強度可能達冷氣團等級，低溫探14度以下，一路冷到下周六（30日）。

氣象署表示，今天桃園以北及宜蘭容易下雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，有局部大雨，竹苗及花東地區有局部短暫雨，中部及南部山區偶有零星降雨；溫度方面，北部、東北部整天氣溫在19至23度，感受較濕涼，其他地區低溫20至22度，高溫25至28度。

氣象專家林得恩在臉書發文表示，明天就是小雪節氣，天氣特徵主要反應東北季風將越來越強，南下緯度更低，風勢變得強烈，溫度也會轉涼冷。

林得恩表示，下周北方有一波冷空氣南下，依據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，有機會達到大陸冷氣團等級，也就是低溫在12至14度，從下周三晚上開始，一連冷好幾天，提醒民眾先備好禦寒衣物，迎接今年入秋以來最冷的冷空氣。

氣象署預報，下周二起東北季風增強，各地天氣轉涼，下周三到下周六受到冷空氣影響，強度可能達冷氣團，北部及東北部偏冷，其他地區早晚也冷；北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。