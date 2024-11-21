繼發射美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）深入攻擊俄境內，烏克蘭20日再傳出發射多枚英國製「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，攻擊俄羅斯境內目標。基於作戰原因，烏克蘭政府拒絕對相關消息發表評論。

路透指出，俄羅斯戰地記者在Telegram上發布一段影片，記錄了導彈轟炸俄羅斯庫斯克地區的聲音，至少可以聽到14次巨大的爆炸聲。親俄的Telegram頻道「Two Majors」說，烏克蘭向庫斯克發射了多達12枚「暴風影」導彈，並發布了帶有「暴風影」標誌的導彈碎片照。

BBC報導，由於擔憂俄羅斯的反應，並避免此舉被視為由倫敦主導，英國政府對相關消息的回應顯得格外謹慎。英國國防大臣希利（John Healey）說：「烏克蘭在戰場上的行動已經說明了一切。」

烏克蘭國防部長魯斯烏梅洛夫（Rustem Umerov）同樣拒絕證實，烏軍是否在俄境動用了「暴風影」導彈，但他強調，烏克蘭「正在使用一切手段，來保衛我們的國家」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也拒絕就英國是否提供導彈供烏克蘭使用，或美國是否為其提供導航協助等問題發表評論。

「暴風影」是一款英法聯合研製的巡弋飛彈，最大射程約為250公里，它被認為是打擊堅固掩體和彈藥庫的理想武器。之前，美國和英國一直未授權使用這些導彈，擔心升級戰爭局勢。

BBC核實部門向武器專家請教相關照片，英國國防情資公司詹氏（Janes）團隊經理科特拉斯基（Amael Kotlarski）說：「我們可以證實，這塊大型矩形殘片，確實符合風暴影導彈安裝介面的一部分。」另一位專家則說，僅憑照片無法做出明確判斷。