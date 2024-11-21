有遊戲界奧斯卡之稱的的年度遊戲獎項「The Game Awards （TGA）」近日公布所有獎項的入圍名單，2024年的「年度最佳遊戲」入圍中《黑神話：悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》等都呼聲極高，《宇宙機器人》則獲得高達7項提名、獨立遊戲《Balatro》也獲得 5 項大獎提名。年度電競選手則有《英雄聯盟》的Faker、Chovy，Vtuber兔田佩克拉入圍年度內容創作者。TGA將於台灣時間12月13日上午頒獎。

TGA 2024 的「年度最佳遊戲」入圍名單：《宇宙機器人》（ASTRO BOT）、《Balatro小丑牌》、《黑神話：悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《暗喻幻想》（Metaphor: ReFantazio）。

其中除《小丑牌》是加拿大開發外，其餘四款都是亞洲國家開發，包括中國大陸的《黑神話：悟空》以及另三款日本開發作品。

最佳手機遊戲（Best Mobile Game）入圍名單：《AFK Journey》、《Balatro》、《Pokemon Trade Card Game: Pocket》、《鳴潮》、《絕區零》。

其餘獎項入圍名單如下：

最佳演出（Best Performance）入圍名單：Briana White／《Final Fantasy VII: Rebirth》、Hannah Tekke／《奇妙人生：雙重曝光》、Humberly Gonzalez／《星際大戰：亡命之徒》（Star Wars Outlaws）、Luke Roberts／《沉默之丘 2》重製版、Melina Juergens／《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》。

最佳藝術指導（Best Art Direction）入圍名單：《宇宙機器人》、《黑神話：悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《暗喻幻想》、《Neva》。

最佳遊戲音樂（Best Score and Music）入圍名單：《宇宙機器人》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《暗喻幻想》、《沉默之丘 2》重製版、《劍星》（Stellar Blade）。

最佳音效設計（Best Audio Design）入圍名單：《宇宙機器人》、《決勝時刻：黑色行動 6》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》、《沉默之丘 2》重製版。

最佳改編（Best Adaptation）入圍名單：《奧術 英雄聯盟》、《異塵餘生》（Fallout TV Series）真人影集、《Knuckles》音速小子外傳動畫影集、《人中之龍》真人影集、《古墓奇兵：蘿拉·卡芙特傳奇》動畫影集。

最佳敘事（Best Narrative）入圍名單：《Final Fantasy VII: Rebirth》、《人中之龍 8》、《暗喻幻想》、《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》、《沉默之丘 2》重製版。

年度影響力遊戲（Games for Impact）入圍名單：《Closer the Distance》、《INDIKA》、《Neva》、《奇妙人生：雙重曝光》、《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》、《Tales of Kenzera: ZAU》。

最佳社群經營（Best Community Support）入圍名單：《柏德之門 3》、《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail》、《要塞英雄》（Fortnite）、《絕地戰兵 2》（Helldivers 2）、《無人深空》（No Man's Sky）。

最佳多人遊戲（Best Multiplayer）入圍名單：《決勝時刻：黑色行動 6》、《絕地戰兵 2》（Helldivers 2）、《超級瑪利歐派對 空前盛會》（Super Mario Party Jamboree）、《鐵拳 8》、《戰鎚 40K：星際戰士 2》。

最佳獨立遊戲（Best Independent Game）入圍名單：《Animal Well》、《Balatro》、《羅蕾萊和雷射眼》（Lorelei and the Laser Eyes）、《Neva》、《UFO 50》。

The Game Awards 遊戲大獎 2024 入圍名單公布，圖為年度最佳獨立遊戲入圍。（翻攝自The Game Awards官網）

最佳獨立新作（Best Debut Indie）入圍名單：《Animal Well》、《Balatro》、《莊園領主》（Manor Lords）、《Pacific Drive》、《勇敢小騎士》（The Plucky Squire）。

最佳 VR／AR 遊戲（Best VR / AR Game）入圍名單：《Arizona Sunshine Remake》《Asgard's Wrath 2》、《蝙蝠俠：阿卡漢之影》、《地獄重金屬 VR》（Metal: Hellsinger VR）、《戰慄深隧 覺醒》（Metro Awakening）。

年度網路內容創作者（Content Creator of the Year）入圍名單：CASEOH、ILLOJUAN、TECHNO GAMERZ、TYPICAL GAMER、兔田佩克拉。

The Game Awards 遊戲大獎 2024 入圍名單公布，圖為網路內容年度創作者入圍者。（翻攝自The Game Awards官網）

最期待新作（Most Anticipated）入圍名單：《死亡擱淺 2》、《羊蹄戰鬼》、《俠盜獵車手 6》、《密特羅德究極 4：穿越未知》、《魔物獵人荒野》。

最佳動作／冒險遊戲（Best Action / Adventure Game）入圍名單：《宇宙機器人》、《波斯王子：失落王冠》、《沉默之丘 2》重製版、《星際大戰：亡命之徒》（Star Wars Outlaws）、《薩爾達傳說 智慧的再現》。

最佳角色扮演遊戲（Best Role-Playing Game）入圍名單：《龍族教義 2》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《人中之龍 8》、《暗喻幻想》。

最佳動作表現遊戲（Best Action Game）入圍名單：《黑神話：悟空》、《決勝時刻：黑色行動 6》、《絕地戰兵 2》（Helldivers 2）、《劍星》（Stellar Blade）、《戰鎚 40K：星際戰士 2》。

最佳格鬥遊戲（Best Fighting Game）入圍名單：《七龍珠電光炸裂！ZERO》、《碧藍幻想 Versus -RISING-》、《Marvel vs. Capcom 格鬥合集：大型電玩經典》、《多元宇宙大亂鬥》（Ｍutiversus）、《鐵拳 8》。

最佳無障礙創新（Innovation In Accessibility）入圍名單：《決勝時刻：黑色行動 6》、《暗黑破壞神 4：憎恨之軀》、《闇龍紀元：紗障守護者》、《波斯王子：失落王冠》、《星際大戰：亡命之徒》（Star Wars Outlaws）。

最佳家庭遊戲（Best Family Game）入圍名單：《宇宙機器人》、《碧姬公主表演時刻！》、《超級瑪利歐派對 空前盛會》（Super Mario Party Jamboree）、《薩爾達傳說 智慧的再現》、《勇敢小騎士》（The Plucky Squire）。

最佳模擬／策略遊戲（Best Sim / Strategy Game）入圍名單：《神話世紀：重述》（Age of Mythology: Retold）、《冰封龐克 2》（Frostpunk 2）、《國津神：女神之道》、《莊園領主》（Manor Lords）、《聖獸之王》。

最佳運動／競速遊戲（Best Sports / Racing Game）入圍名單：《F1 方程式賽車 24》（F1 24）、《FC 25》、《2K25》、《職業網球大聯盟 2K25》（Topspin 2K25）、《WWE 2K25》。

最佳電競遊戲（Best Esport Game）入圍名單：《絕對武力 2》 （CS 2）、《Dota 2》、《英雄聯盟》、《無盡對決》（Mobile Legends: Bang Bang）、《特戰英豪》（Valorant）

最佳電競職業選手（Best Esport Athlete）入圍名單：33、Aleksib、Chovy、Faker、Zywoo、Zmjjkk。

最佳電競戰隊（Best Esport Team）入圍名單：Bilibili Gaming／《英雄聯盟》、GEN.G／《英雄聯盟》、NAVI／《絕對武力》T1／《英雄聯盟》、Team Liquid／《Dota 2》。

最佳遊戲指導（Best Game Direction）入圍名單：《宇宙機器人》、《Balatro》、《黑神話：悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《暗喻幻想》。