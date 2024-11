有遊戲界奧斯卡之稱的的年度遊戲獎項「The Game Awards (TGA)」近日公布所有獎項的入圍名單,2024年的「年度最佳遊戲」入圍中《黑神話:悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》等都呼聲極高,《宇宙機器人》則獲得高達7項提名、獨立遊戲《Balatro》也獲得 5 項大獎提名。年度電競選手則有《英雄聯盟》的Faker、Chovy,Vtuber兔田佩克拉入圍年度內容創作者。TGA將於台灣時間12月13日上午頒獎。

TGA 2024 的「年度最佳遊戲」入圍名單:《宇宙機器人》(ASTRO BOT)、《Balatro小丑牌》、《黑神話:悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《暗喻幻想》(Metaphor: ReFantazio)。

其中除《小丑牌》是加拿大開發外,其餘四款都是亞洲國家開發,包括中國大陸的《黑神話:悟空》以及另三款日本開發作品。

最佳手機遊戲(Best Mobile Game)入圍名單:《AFK Journey》、《Balatro》、《Pokemon Trade Card Game: Pocket》、《鳴潮》、《絕區零》。

其餘獎項入圍名單如下:

最佳演出(Best Performance)入圍名單:Briana White/《Final Fantasy VII: Rebirth》、Hannah Tekke/《奇妙人生:雙重曝光》、Humberly Gonzalez/《星際大戰:亡命之徒》(Star Wars Outlaws)、Luke Roberts/《沉默之丘 2》重製版、Melina Juergens/《地獄之刃 2:賽奴雅的傳奇》。

最佳藝術指導(Best Art Direction)入圍名單:《宇宙機器人》、《黑神話:悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《暗喻幻想》、《Neva》。

最佳遊戲音樂(Best Score and Music)入圍名單:《宇宙機器人》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《暗喻幻想》、《沉默之丘 2》重製版、《劍星》(Stellar Blade)。

最佳音效設計(Best Audio Design)入圍名單:《宇宙機器人》、《決勝時刻:黑色行動 6》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《地獄之刃 2:賽奴雅的傳奇》、《沉默之丘 2》重製版。

最佳改編(Best Adaptation)入圍名單:《奧術 英雄聯盟》、《異塵餘生》(Fallout TV Series)真人影集、《Knuckles》音速小子外傳動畫影集、《人中之龍》真人影集、《古墓奇兵:蘿拉·卡芙特傳奇》動畫影集。

最佳敘事(Best Narrative)入圍名單:《Final Fantasy VII: Rebirth》、《人中之龍 8》、《暗喻幻想》、《地獄之刃 2:賽奴雅的傳奇》、《沉默之丘 2》重製版。

年度影響力遊戲(Games for Impact)入圍名單:《Closer the Distance》、《INDIKA》、《Neva》、《奇妙人生:雙重曝光》、《地獄之刃 2:賽奴雅的傳奇》、《Tales of Kenzera: ZAU》。

最佳社群經營(Best Community Support)入圍名單:《柏德之門 3》、《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail》、《要塞英雄》(Fortnite)、《絕地戰兵 2》(Helldivers 2)、《無人深空》(No Man's Sky)。

最佳多人遊戲(Best Multiplayer)入圍名單:《決勝時刻:黑色行動 6》、《絕地戰兵 2》(Helldivers 2)、《超級瑪利歐派對 空前盛會》(Super Mario Party Jamboree)、《鐵拳 8》、《戰鎚 40K:星際戰士 2》。

最佳獨立遊戲(Best Independent Game)入圍名單:《Animal Well》、《Balatro》、《羅蕾萊和雷射眼》(Lorelei and the Laser Eyes)、《Neva》、《UFO 50》。

The Game Awards 遊戲大獎 2024 入圍名單公布,圖為年度最佳獨立遊戲入圍。(翻攝自The Game Awards官網)

最佳獨立新作(Best Debut Indie)入圍名單:《Animal Well》、《Balatro》、《莊園領主》(Manor Lords)、《Pacific Drive》、《勇敢小騎士》(The Plucky Squire)。

最佳 VR/AR 遊戲(Best VR / AR Game)入圍名單:《Arizona Sunshine Remake》《Asgard's Wrath 2》、《蝙蝠俠:阿卡漢之影》、《地獄重金屬 VR》(Metal: Hellsinger VR)、《戰慄深隧 覺醒》(Metro Awakening)。

年度網路內容創作者(Content Creator of the Year)入圍名單:CASEOH、ILLOJUAN、TECHNO GAMERZ、TYPICAL GAMER、兔田佩克拉。

The Game Awards 遊戲大獎 2024 入圍名單公布,圖為網路內容年度創作者入圍者。(翻攝自The Game Awards官網)

最期待新作(Most Anticipated)入圍名單:《死亡擱淺 2》、《羊蹄戰鬼》、《俠盜獵車手 6》、《密特羅德究極 4:穿越未知》、《魔物獵人荒野》。

最佳動作/冒險遊戲(Best Action / Adventure Game)入圍名單:《宇宙機器人》、《波斯王子:失落王冠》、《沉默之丘 2》重製版、《星際大戰:亡命之徒》(Star Wars Outlaws)、《薩爾達傳說 智慧的再現》。

最佳角色扮演遊戲(Best Role-Playing Game)入圍名單:《龍族教義 2》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《人中之龍 8》、《暗喻幻想》。

最佳動作表現遊戲(Best Action Game)入圍名單:《黑神話:悟空》、《決勝時刻:黑色行動 6》、《絕地戰兵 2》(Helldivers 2)、《劍星》(Stellar Blade)、《戰鎚 40K:星際戰士 2》。

最佳格鬥遊戲(Best Fighting Game)入圍名單:《七龍珠電光炸裂!ZERO》、《碧藍幻想 Versus -RISING-》、《Marvel vs. Capcom 格鬥合集:大型電玩經典》、《多元宇宙大亂鬥》(Mutiversus)、《鐵拳 8》。

最佳無障礙創新(Innovation In Accessibility)入圍名單:《決勝時刻:黑色行動 6》、《暗黑破壞神 4:憎恨之軀》、《闇龍紀元:紗障守護者》、《波斯王子:失落王冠》、《星際大戰:亡命之徒》(Star Wars Outlaws)。

最佳家庭遊戲(Best Family Game)入圍名單:《宇宙機器人》、《碧姬公主表演時刻!》、《超級瑪利歐派對 空前盛會》(Super Mario Party Jamboree)、《薩爾達傳說 智慧的再現》、《勇敢小騎士》(The Plucky Squire)。

最佳模擬/策略遊戲(Best Sim / Strategy Game)入圍名單:《神話世紀:重述》(Age of Mythology: Retold)、《冰封龐克 2》(Frostpunk 2)、《國津神:女神之道》、《莊園領主》(Manor Lords)、《聖獸之王》。

最佳運動/競速遊戲(Best Sports / Racing Game)入圍名單:《F1 方程式賽車 24》(F1 24)、《FC 25》、《2K25》、《職業網球大聯盟 2K25》(Topspin 2K25)、《WWE 2K25》。

最佳電競遊戲(Best Esport Game)入圍名單:《絕對武力 2》 (CS 2)、《Dota 2》、《英雄聯盟》、《無盡對決》(Mobile Legends: Bang Bang)、《特戰英豪》(Valorant)

最佳電競職業選手(Best Esport Athlete)入圍名單:33、Aleksib、Chovy、Faker、Zywoo、Zmjjkk。

最佳電競戰隊(Best Esport Team)入圍名單:Bilibili Gaming/《英雄聯盟》、GEN.G/《英雄聯盟》、NAVI/《絕對武力》T1/《英雄聯盟》、Team Liquid/《Dota 2》。

最佳遊戲指導(Best Game Direction)入圍名單:《宇宙機器人》、《Balatro》、《黑神話:悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII: Rebirth》、《暗喻幻想》。