陸軍中校退伍的人妻娜娜（均化名），被出軌的丈夫阿豪矇騙長達10年，而阿豪不僅與年輕的女店員小寧多次發生性行為，甚至2度墮胎、2度產女，遭娜娜抓包後崩潰提告求償100萬元。法院審理，依侵害配偶權判人夫與小三須賠償60萬元。全案確定。

娜娜主張，她和阿豪於1999年結婚，並育有2名女兒。不料，小寧明知阿豪已婚卻仍自2013年開始發展不倫戀，兩人經常一起出遊、進出旅館並發生性關係，期間曾多次懷孕，也為此墮胎2次。

2020年8月及今年1月，小寧兩次產女，並由阿豪扶養照料。則直去年12月，娜娜接獲戶政機關要求通報小孩戶口，才因此察覺實情，身心飽受痛苦折磨，甚至須持續複診吃藥，憤而提告求償100萬元。

法院審理，審酌阿豪與小寧發展婚外情長達10年以上，並曾墮胎生子，審酌娜娜碩士畢業、陸軍中校退伍，目前無業，月領退休俸4萬餘元，而阿豪目前經營便利商店，平均月入5萬至6萬等情狀，判賠60萬元。全案確定。