相較前三季度，合併營收增速分別達122％、262％及265％，第三季度年增收斂至94％，不過毛利率依舊達到驚人地74.6％；在第四季指引部分，輝達預計合併營收將落於375億美元、上下浮動2％，略優於市場預估之370億美元，毛利率則預計為73％。
法人分析，Blackwell系列生產出貨將於第四季度開始、並開始貢獻營收、2026年逐季增加。輝達CFO於電話會議透露，第三季已向客戶遞交13,000 B系列樣品，而2026財年需求將超過供給。
AI GPU領頭羊輝達美東時間周三盤後公布第三季度財報，營收、獲利雙雙超預期，單季度合併營收達351億美元，年增達94％，淨利193億美元，EPS 0.78元；然而，未能達到投資者高期望之外，營收增速持續放緩，盤後股價激烈震盪，一度跌超4.77％、然跌幅持續收斂。
相較前三季度，合併營收增速分別達122％、262％及265％，第三季度年增收斂至94％，不過毛利率依舊達到驚人地74.6％；在第四季指引部分，輝達預計合併營收將落於375億美元、上下浮動2％，略優於市場預估之370億美元，毛利率則預計為73％。
法人分析，Blackwell系列生產出貨將於第四季度開始、並開始貢獻營收、2026年逐季增加。輝達CFO於電話會議透露，第三季已向客戶遞交13,000 B系列樣品，而2026財年需求將超過供給。
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