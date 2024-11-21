勞動部所屬的勞動力發展署北分署掀霸凌風暴，19日勞動部公布霸凌案調查報告，指輕生公務員是因工作壓力過大，並稱謝對其他主管的一些過激行為「目的良善」，引發眾怒，昨晚勞動部緊急召開考績會，決議分署長謝宜容記2大過免職，資深媒體人黃智賢在臉書表示，自許人權人道的台灣，竟讓勞動部一個層級不高、背景過硬的主管逼死一名公務員，這次事件不是高層縱容而已，是集體作案，但最可怕還不是謝宜容，是一直包庇維護謝作惡的靠山。

黃智賢昨（20）日於臉書指出，家庭和國家辛苦栽培出來奉公守法、勤勤懇懇的公務員，是被逼到怎樣的絕境，竟放棄自己的生命？自許人權人道的台灣，竟讓勞動部一個層級不高、背景過硬的主管逼死一名公務員，還羞辱他的遺體，掩蓋逼死人的事實，這不是高層縱容而已，是集體作案。

黃智賢說，一個芝麻綠豆的綠官謝宜容，權勢竟然橫跨前總統蔡英文跟總統賴清德，害死一條人命，竟讓勞動部長何佩珊出面鞠躬道歉、落淚、說好話，沒人拿謝有辦法。她說，勞動署北區分署編制105人，謝宜容從專員「搭直升機」升為分署長，2年內竟有81人申請調離，其中有17人是主任、股長等幹部，不惜降調也要逃離，「謝宜容，是怎樣的惡魔？」

黃智賢表示，最可怕的還不是謝宜容，是一直包庇維護謝作惡的靠山和綠營官場，本該保護全台灣勞工的勞動部，居然變成逼死公務員的職場地獄。黃智賢批評，何佩珊寫出這樣的報告，已沒有資格坐在勞動部長的位置了，她也質疑葬送一條人命的謝宜容，一開始受到的懲處竟然只是調職，「這是多麼荒誕的世界」。

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