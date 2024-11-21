鴻海表示，此項創新技術得益於鴻海研究院半導體所所長暨國立陽明交通大學講座教授郭浩中與半導體所洪瑜亨博士研究團隊，以及陽明交大助理教授黃耀緯研究團隊的卓越合作，展現鴻海在尖端科技領域的領先地位，更為空間運算和深度感測技術開闢新可能性。

鴻海研究院半導體所提出的創新技術，採用光刻技術製作的超薄超穎介面（metasurfaces）與超穎透鏡（metalens），憑藉卓越的光線折射能力，不僅能大幅減少光學系統的厚度和重量，還能顯著提升掃描精度，展現台灣在半導體和光電領域的創新整合實力。

此項創新技術具備微型化、高效能、寬視場、節能等優勢，所展示的樣品尺寸僅約3根頭髮寬、較傳統技術縮小233倍，能投射多達4.57萬個紅外結構光光點，較現有技術增加1.43倍。同時，擁有158度寬視場，是現有技術的2倍，功耗則可縮小5～10倍。

鴻海指出，此項技術突破為深度感測領域帶來巨大潛力，除能適用於行動裝置的面部辨識解鎖、穿戴裝置、擴增實境（AR）設備及眼動追蹤（eye tracking）等應用，隨著空間計算時代來臨，將能推動下一代人機互動、人工智慧（AI）與機器學習，強化適應力與反應速度。

此項突破性的研究成果已發表於國際頂尖期刊「奈米通訊」（Nano Letters）與「光子學雜誌」（IEEE Photonics Journal）上，亦獲選為「奈米通訊」封面故事，並獲美國化學學會（ACS）選為2月焦點議題，進行亮點新聞採訪，顯示在學術界的重要地位。