天氣變涼後，超商自助熱食區正式邁入銷量高峰期，尤其有熱湯暖胃的關東煮更是一票人的最愛。一名網友分享，過去到超商都會看見關東煮旁放置小紙杯，供消費者免費取用，不知道為什麼現在都取消了；亦有人說很想單買關東煮的湯就好，貼文引起眾人討論。

有網友在Threads上發文表示，小時候超商關東煮旁都會放小紙杯，「讓大家可以免費喝湯，不知道從什麼時候開始沒了，冬天的時候喝一小杯超溫暖」；也有網友無奈說，超商的關東煮湯「是有在單賣的嗎？每次買都只是想喝湯而已」，文末附上哭笑不得表情符號。

貼文吸引超過5萬人瀏覽，有內行人就說，「好像是疫情那時候開始沒有的」、「湯沒有單賣喔，可以只買一項然後裝滿湯，喝不夠再加，最主要是要那一個紙碗」、「可以盛湯喝到飽，前提是要先買一樣」、「免費的湯很容易就被喝光」、「都會有89猴亂搞」。

也有網友感嘆，「現在關東煮都變滷味或麻辣燙了」、「關東煮機台很少見了，變茶葉蛋與番薯」、「滷味超鹹，好希望關東煮回來」、「好懷念以前和朋友在超商坐一排乾杯」、「冬天暖手的小確幸沒了」。