網紅愛莉莎莎日前才在限動分享自己到印度旅遊的經驗，直呼：「前幾天真的每天奔波，生不如死」還呼籲大家沒事別來；沒想到，壞事接踵而來，已經很注意飲食的她，卻還是食物中毒，讓她痛苦地跪在馬桶前狂吐。

愛莉莎莎昨（20）日在社群發文，第一張照片中可見她在車裡笑得非常燦爛，但下一張她卻跪在馬桶前嘔吐，形成強烈對比；對此，她解釋，自己來到印度後每天都只吃餐廳，甚至只喝瓶裝水，卻還是逃不過食物中毒。

愛莉莎莎到印度旅遊食物中毒。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

她回憶，當天早上吃下一塊大蒜麵包後就覺得不對勁了，但因為行程幾乎都在外面，所以「等到八點回家再來處理我的吐，而且還發燒」；不過，她要粉絲不要太過擔心，「根據我多年食物中毒的經驗，還能打字和發文就代表沒事啦！之前有幾次連坐起來都吐，甚至連看手機都想吐，這次算小事」。

貼文一出，許多粉絲見狀還是前來關心：「要多注意身體啊！」、「真可怕，早日康復」、「旅行怎麼變成求生挑戰了？」、「這樣抱著馬桶吐，只會讓妳吐更兇，在洗手台吐會好一些」，更有人分享自己到其他地方旅行的經驗，「千萬別喝當地瓶裝水，我之前去非洲就是這樣中招，後來學乖只喝進口的水就完全沒事」。