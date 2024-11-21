台北101董座賈永婕，日前因為丈夫王兆杰在101點燈寫下「德杰集團，永婕同心」公開告白，遭外界砲轟公器私用，賈永婕昨(20日)在社群「連續道歉12次」後，好友小S也跳出來發聲力挺。

賈永婕在社群連續道歉12次，內容包括：「我道歉不應該公開放閃、我道歉不應該打破慣例官僚、我道歉不應該太有創意、我道歉不應該認真幫中華隊應援、我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用」等，接著細數上任後的成績，最後則向所有人喊話：「但是Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我」。

眼見仍有許多網友不買單，好友小S也跳出來力挺，在PO文底下留言：「我要為我有這麼棒的朋友道歉，因為不是每個人都可以真正感受到她的努力、正直、善良！不懂的人～I’m sorry 」，賈永婕隨後也幽默回應小S：「我要道歉我的朋友小S平常很ㄎㄧㄤ，但在關鍵時刻就會清醒 」，簡單幾句話見證兩人堅定的友情。

小S發聲力挺賈永婕。（圖／janet_chia_ Instagram）

回顧整起事件，丈夫王兆杰贊助台北101大樓點燈後，賈永婕PO出合照放閃直呼：「好害羞喔！今天輪到老公點燈加油，但是也太愛我了吧」，讓外界砲轟根本是公器私用。對此，賈永婕昨(20日)公開聲明：「這一切賈董都經過了董事會的同意，這一切也都符合所有的行政流程。謝謝大家的關心」。