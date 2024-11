SC24(Super Computing)是全球重要的高效能運算(HPC)重大展會之一,匯集全球HPC產業要角、科學家、政府與學術機構等專家,共同展出與發表高速運算的前瞻技術與解決方案,光寶科今年盛大展出應對AI高算力需求的高功率電源系統、熱管理技術、機構設計、軟體平台等最新方案。

光寶科在SC24全面實機展示符合ORV3標準與NVIDIA架構的電源、機櫃以及液冷系統,包含:甫打入NVIDIA推薦供應商清單(RVL)的600kW in-row CDU液冷系統、NVIDIA GB200 NVL72架構的高效電源與液冷系統、NVIDIA MGX模組化系統設計機櫃,以及無風扇靜音設計的全液冷電源(liquid-cooled PSU),光寶科亦展出串聯電源、機櫃、液冷、系統與軟體的「AI雲端伺服器整合機櫃解決方案」,全面助力客戶快速建置綠色資料中心、提升運營效率。

邱森彬表示,隨著算力飛速提升,高效能運算(HPC)領域正迎來前所未有的變革;為了應對海量資訊處理和複雜計算的任務,企業加速資料中心部署的腳步,這不僅推動高功率電源和先進散熱技術的發展,也使得綠色資料中心的布建成為重中之重;光寶積極突破市場和環境的挑戰,推出結合核心競爭優勢的電源管理、機構、熱管理等軟硬體整合產品,攜手與AI生態系夥伴打造綠色運算的基礎設施,為產業帶來更強大的運算能力,同時降低對於環境的影響。

光寶結合高效能電源解決方案的優勢以及熱管理技術完整性,展出「LITEON COOLING」全方位液冷解決方案,從水對水(Liquid to Liquid)、水對氣(Liquid to Air)一應俱全,打造符合NVIDIA Blackwell架構的彈性方案,如:水對水 ( Liquid to Liquid ) 一對多智能冷卻主機 ( in-row CDU 600kW )、水對水冷卻液分配裝置(Liquid to Liquid 120kW in-rack CDU)、以及水對氣散熱櫃 ( Liquid to Air 140kW Sidecar ),全方位滿足客戶對高效能AI運算的散熱需求,打造永續與綠色韌性兼具的AI資料中心。

除了全液冷無風扇靜音設計且達鈦金級效率的5600W電源模組,持續於SC24展出整櫃式電源系統,主打軟硬整合的解決方案,結合97.5%高密度轉換效率的電源、智能電源管理系統(PMC)、以及高效率鋰電備份電源系統(BBU),以數位管理和遠端即時監控,將能源消耗模式可視化,滿足AI伺服器高效運算需求,同時優化資料中心電力使用並確保可靠性與穩定性。