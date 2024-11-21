「繼光香香雞」目前全球擁有500多家門市，包括台灣71家、海外地區400多家，海外包括中國大陸、香港、美國、加拿大、菲律賓、印尼。「繼光香香雞」印尼首店選址於雅加達市區Emporium Pluit Mall，為當地最繁華的商業區，鎖定廣大年輕族群與炸雞愛好者。

印尼擁有龐大年輕人口，且消費市場快速成長，飲食文化多元豐富。「繼光香香雞」選擇選擇進軍印尼市場，主要看準當地消費者對創新餐飲選擇的強烈需求，於門市內提供多項招牌商品，如經典台式炸雞、雞排、海鮮及多種獨特風味的小吃。

「繼光香香雞」針對印尼當地飲食習慣及對美食的多樣性需求設計餐點，致力將最道地的台灣小吃文化帶給全球消費者。大成集團則憑藉豐富的國際食品經營經驗與完善的供應鏈管理，為「繼光香香雞」在印尼市場的發展提供強而有力的支持。

香繼光集團表示，印尼市場潛力巨大，非常高興能攜手大成集團共同進軍，為「繼光香香雞」品牌全球擴展戰略中的重要里程碑，有信心透過提供高品質、具特色的台灣美食，迅速在當地建立品牌知名度，並贏得消費者青睞。

大成集團則指出，「繼光香香雞」以優質產品與創新經營理念深受消費者喜愛，此次合作不僅將台灣美食推向國際，更加強集團在東南亞市場的影響力。集團非常重視與「繼光香香雞」的合作，將充分運用在當地的資源與經驗，支持品牌順利拓展。

隨著「繼光香香雞」已印尼首店開幕，香繼光集團計畫未來數年內持續擴展印尼市場，目標5年拓增至28家，同時尋求如越南、泰國等更多潛在市場的發展機會，進一步將台灣炸雞文化發揚光大，朝向成為全球知名的炸雞品牌邁進。