大井泵浦在台灣設有新北三芝廠與高雄路竹正義廠兩大生產基地，新建的高雄環球廠預計將於明年下半年陸續取得使用執照並小量投產。此外，中國大陸的蘇州華樂士工廠則作為服務中國內地及東協市場的重要據點。

針對民生需求，大井泵浦首創「智能超靜音液冷供水泵浦」具備靜音和高效供水功能，適用於家庭供水和農業灌溉。而在工業領域，該公司推出具備高性能複合材料的「直立浸水式泵浦」，廣泛應用於工廠製程及伺服器液冷系統，滿足日益增長的冷卻需求。此外，針對數據中心和充電樁的高端應用，大井泵浦亦提供「多段離心式泵浦」及「冷卻泵」，為高階市場的冷卻解決方案。

技術研發方面，公司所創建的泵浦與馬達雙動力實驗室，是台灣唯一榮獲TAF、TUV認證的雙動力實驗室；該實驗室的測試與產品開發系統整合客戶需求，針對泵浦的揚程、流量及馬達效能進行精準匹配與優化。同時，公司積極佈局全球專利市場，共高達119項專利；除台灣市場外，客戶分布歐美、日韓、東協地區，未來更有望佈局印尼、菲律賓、印度等新興國家，產品內外銷比為7：3。

該公司今年前三季累計營收為12.27億元，年增15.63％、營業毛利3.6億元，年增22.53％，毛利率30％，稅後淨利0.94億元，年增45.05％，每股盈餘2.66元。前10月累計營收13.41億元，年增16.04％。