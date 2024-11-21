勞動部勞發署北分署公務員疑遭職場霸凌死亡，國民黨立委20日指勞動部長何佩珊透過民進黨副祕書長何博文，聯繫最早關注此案的新北市議員李宇翔提出關切。李宇翔表示，絕對沒有遭到任何人的施壓或是被要求包庇，他一切坦坦蕩蕩，請國民黨不要再進行政治操作。

藍委陳菁徽昨爆料，何佩珊曾致電給屬於「湧言會」的何博文關切李宇翔，甚至搬出前老闆、民進黨團總召柯建銘稱派系鬥爭不要太嚴重；何佩珊坦言有致電給何博文，但沒有提及柯建銘、派系，僅是想與李建立溝通管道。何博文也證實曾與何佩珊通話，並公布與李宇翔的Line對話紀錄還原過程，強調沒有施壓還勉勵李：「人命關天、做你該做的」。

李宇翔昨也在臉書回應，事件終於受到立法院與社會各界的高度重視，身為市議員，他尊重各位立委，交給大家依職權去追，「有關勞動部北分署同仁輕生案的整個調查過程中，我絕對沒有遭到任何人的施壓或是被要求包庇，我一切坦坦蕩蕩」，有關注整起事件的人應該都知道，在調查期間他不曾退縮，該講的話他一定都講。

李宇翔也呼籲，「請國民黨不要再進行政治操作，甚至瞎扯這是關於派系的鬥爭…這是關係到一條人命逝去的真相」。請國民黨及有心人士不要再見縫插針，應該回歸事件的本質，不要再做更多的政治操作，才能還給死者一個公道。

不少網友也都留言支持：「這麼多的公務員當時向議座陳情、求助，絕對相信宇翔議座」、「謝謝你是第一時間最重視這個案子的議員」、「請議員繼續追蹤，要把官官相護的靠山找出來，這樣的處置結果讓民眾實在無法認同」、「這不應該跟黨派有關，而是公平正義。謝謝你為弱小的逝者發聲，希望能持續為這些不被看到的人努力」。網友也喊話：「請議座立即跟檢方告發，介入調查。避免謝宜蓉出境，無法究責」、「請新北地檢趕快抓人調查，要是被謝宜容跑到國外就太遲了」、「這種人不能讓她出境並追查到底」。

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