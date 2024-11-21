「T-EX行動購票」的智慧語音訂票功能，讓旅客可以直接使用語音或輸入文字提出訂票需求，為不便使用手動輸入、視覺障礙者或慣用交談式服務的旅客，帶來更貼心的訂票方式。凡更新至6.90以上版本的App，以智慧語音服務完成訂票後，更可直接選擇以Apple Pay或Google Pay完成付款，進一步提升旅客的使用體驗，打造更便利的購票服務。

此外，高鐵定期票/回數票續購服務，可以不用回到車站售票窗口排隊購買。台灣高鐵公司另有一款提供會員服務及乘車資訊查詢的「台灣高鐵App」，可供旅客直接在線上續購定期票及回數票，讓經常搭乘高鐵的旅客，回購更加方便、省時。

「T-EX行動購票」App自2011年推出至今，下載量已超過1,550萬次，2024年持手機票證進站搭乘的旅客更累計突破2,000萬人次，台灣高鐵持續積極推動無紙化政策，提升無紙化車票的比例。