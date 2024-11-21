菇類富含多醣體、膳食纖維，被認為是有益健康的食物。江守山分享有位75歲男子，有著輕度失智症，他請男子1天吃菇類，1天吃含薑黃的咖哩，來改善體內發炎情況，連續吃2年半，男子都未進入中度失智症病況；而研究發現，包括食用金針菇、秀珍菇、香菇、白蘑菇、乾蘑菇、罐頭蘑菇等6種菇，都有助於改善認知功能障礙。

江守山上「健康好生活」節目中指出，菇類對身體健康有很多好處，上述75歲男子，已出現早期失智現象，神經內科也看過了，診斷是失智症，男子接著服用抗失智症的藥物，但因反應變得有一點鈍，家人帶男子到他的門診就醫。

江守山說，他為男子進行抽血檢測，男子體內鋁、汞等會傷腦的重金屬濃度並未過高，但CRP發炎指數是高的，他告知男子，「如果你的腦袋一直在發炎，當然久了後，腦袋就不靈光，你要不要嚐試看看，多吃一點抗發炎的東西，像是菇類、薑黃。」

江守山說，男子聽了他的話，菇類、薑黃輪流吃，也就是1天吃咖哩，1天吃菇類，到現在2年半了，男子持續在吃這類抗發炎飲食，並未步入所謂的中度失智症病程。

江守山說，為什吃菇類，對失智症病人有好處？新加坡大學做了一個633位華人的研究，將其區分為兩組，1組1周吃2份菇類，另1組1周吃少於1份菇類，結果發現每100名每周吃2份菇類的人中，只有9名被診斷出有輕度認知問題，而每100名每周吃少於1份菇類者，有19名被診斷出有輕度認知障礙，兩組失智症機率相差達50%，

江守山說，另外一個研究發現，可以有助抑制認知障礙有6種菇類，包括金針菇、秀珍菇、香菇、白蘑菇、乾蘑菇、罐頭蘑菇，他認為可能不只這6種，推測其他菇類也有類似的功效。