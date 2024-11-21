根據政治大學日前公告，為協助國家推動全民國防、厚植後備戰力，於25日至29日租借研創大樓進行國軍教召活動。但此舉引發立委質疑，教育部長鄭英耀回應時則稱「這個訊息個人並沒有了解」。對此，鄭的學妹、立委柯志恩也忍不住嗆，大家已經覺得學生可能要上戰場，卻又突然把教召放校園，是唯恐天下不亂嗎？質疑教育部完全沒掌握，內閣都在狀況外嗎？這是令她感到最驚恐地方。

藍委賴士葆20日在立法院質詢時指，自己在政大教書教了20年，怎麼現在校園變成一個彈藥庫？身為政大校友表達抗議。教育部長鄭英耀則回應，「容我會後了解，這一部分尊重學校，這個訊息個人並沒有了解」。此時，賴也不滿回擊「你也不知道啊，可惡就在這裡」。

對此，柯志恩20日在政論節目《少康戰情室》中提到，鄭英耀是政大教育系畢業，是她的學長，對於政大的地形非常清楚，一個教育部長對於國防部把教召放到校園當中，教育部卻完全沒有掌握，這一點是有點離譜的，所以大家也問之前身為中山大學校長的他，如果教召放在中山大學會同意嗎？

柯志恩認為，校園是純粹學術的地方，很顯然目前為止教育部長沒有掌握狀況，國防部也沒說出所以然，國防部跟教育部不斷踢皮球，且台灣雖然小，就不相信只有政大、校園、學校才有辦法做這件事，兩岸關係低落，大家已經覺得學生可能要上戰場，卻又突然把教召放校園，是唯恐天下不亂嗎？家長不會覺得很多事情要發生嗎？且教育部完全沒掌握，內閣所有人都在狀況外嗎？這是令她感到最驚恐地方。