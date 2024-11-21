彰化一名賴姓男子懷疑妻子與夏姓男子有染，竟帶4名有友人，前往夏男住處強灌他藥酒，還逼夏父「教訓自己兒子」，持水管對自己兒子施以鞭刑，並自打巴掌。事後多日後，又二度持熱熔膠條毆打夏男還逼喝尿。事後賴男與夏姓父子和解，地院審理後依照強制罪，將5人判處8月至3月不等徒刑，可易科罰金，全部緩刑2年。

根據判決書，賴姓男子因懷疑夏男與其妻子有染，心生不滿，竟夥同4名友人前往夏男住處堵人，並將住處鐵門拉下不讓夏男與父親離去，並強逼夏男當場飲用大量藥酒，同時恐嚇「你自己教訓兒子給我們看」。

夏父因擔心兒子遭毆打，於是拿賴男持的水管抽打兒子，之後再逼夏男自掌耳光，賴男等人則在一旁吆喝助陣。

之後賴男又夥同同一批人，前往某KTV堵夏男，並持熱熔膠條狂毆他，甚至當場逼迫夏男喝尿，事後夏男嚇得躲在廁所打電話給父親求救，經救出立刻向警方報案。

法官審理後認定，賴男等五人坦承犯罪，且與夏姓父子達成和解後，夏男撤回傷害告訴，法官依依共同犯強制罪，共2罪，對賴男處有期徒刑5月，應執行有期徒刑8月，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起1年內，接受法治教育課程12小時。

其餘4名共犯，也依強制罪，各處有期徒刑5月至3月不等，可易科罰金，皆緩刑2年。