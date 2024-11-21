勞動部勞發署北分署公務員輕生案延燒，分署長謝宜容被控職場霸凌，她昨發聲明道歉，坦承處理公務過程中情緒控管不佳、過度要求，造成同仁們受挫受傷。謝宜容昨晚再委由律師發表逾3000字聲明，強調根據勞動部調查報告，她的管理風格並非同仁離開的直接原因，也未對該同仁施壓，近日諸多報導完全扭曲、悖離事實真相，要求媒體將相關報導刪除。

謝宜容昨晚委由律師發表12點聲明，內容提到，針對19日勞動部公布的調查說明資料，及近期坊間新聞媒體報導內容指涉謝女士言行部分，依檢具相關具體事證，經律師詳加逐一查核確認，事態發展已出現偏頗、悖離事實。

聲明指出，依勞動部調查報告認定，該員工輕生原因為超時工作、人力配置不合理、產生挫折感與孤立無援等，卻與謝宜容分署長管理風格失當乙情並無關聯，謝宜容本人確未針對該公務員有任何行政直揮監督管理上施壓、失當之舉措。

律師函提到，近日不乏若干新聞媒體報導及網路貼文、留言內容，已有明顯不符勞動部報告事實之諸多錯誤，恣意混淆該公務員不幸輕生原因，完全扭曲、悖離事實真相，嚴重損害關係人家屬對謝宜容協助處理善後之信任，強烈傷害謝宜容之社會名譽。

聲明指出，媒體、網路相關不實報導、貼文、留言、攻訐內容，顯非妥適，嚴重悖離、完全無益新聞媒體民眾輿論共同合理監督「公務部門公共利益事務」之初衷目的，敬請相關新聞媒體社群平臺等能秉持平衡、自律要求原則，惠予更正刪除或修正內容。

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