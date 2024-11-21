女星林千又日前曬出無名指鑽戒照，搭配燭光晚餐和玫瑰花束，寫下「Happily Ever After（從此幸福快樂）」，暗示自己生日被求婚。林千又昨 （20日）則正式宣布要嫁了，曬出1.5克拉巨鑽並擁抱美國未婚夫放閃，她還自嘲：「沒想到我還有人要」。

照片中，林千又的左手無名指戴巨鑽，還發文自嘲：「好吧～很多人沒看懂上一篇～以為只是我生日或是在賣鑽石，沒想到我還有人要～只是最後竟然是外銷」，並貼出美國國旗的貼圖，透露未婚夫是美國人。待嫁的她曬出擁抱未婚夫照放閃，但男方只露出後腦杓、沒有露臉。林千又未婚夫的作風相當浪漫，在床墊上用玫瑰花瓣排成愛心形狀示愛，林千又也透露，戒指規格是1.5克拉、D色、VVS1淨度，屬於高品質的類別。

未婚夫相當寵愛林千又。（圖／林千又 Instagram）

林千又感動寫下：「謝謝他讓我找到平靜的港口，他治癒了我的全部」，表示對方很尊重她、疼她，也給她很多自由，「讓我知道兩人是平等的，愛情會逝去，但婚姻是找到一個可以和你一起生活的人，期待新的人生，也謝謝我的妹妹，沒有她就不會遇到他」，待嫁的她開心說：「I said YESSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」

林千又開心宣布要嫁了。（圖／林千又 Instagram）

林千又還稱自己身在「外銷世家」，並標記「三姊妹今年都外銷了」，指姊妹都嫁給外國人。喜訊曝光吸引網友留言祝福：「哇～～好感動喔 真的好讚好棒 恭喜恭喜美麗的千又」、「那個玫瑰花愛心好美好浪漫哦」、「恭喜恭喜」。