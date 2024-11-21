小編今天（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。摩根士丹利最新釋出新興亞洲2025年投資觀點，提出亞洲高度依賴貿易的經濟體系，將面臨更大的外部壓力，特別是因美國逐步提高關稅與全球貿易放緩所帶來的挑戰，預料各市場表現會有不小差異，2025年的五大關鍵「台海緊張」赫然入列，成全球投資人不得不持續正視的議題之一。

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【1】大摩看2025年亞洲市場 台韓列紅色警戒

摩根士丹利新興市場策略師Jonathan Garner領銜的團隊，於歲末拋出2025年展望，迅速吸引市場注意。他並提出，今年美國總統選舉已改變全球政治經濟格局，由共和黨政府全面執政的「紅色浪潮」來臨，未來可能出現更高的關稅環境，對經濟增長產生衝擊，不利亞太與新興市場股市表現。

【2】外資壓低結算 國家隊撿便宜

受到外資在台指期壓低結算，以及烏俄核彈情勢緊張的影響，加權指數20日終場下跌160點收22,688點，跌破5日線，不過輝達財報公布前一日股價大漲4.89％，儘管台積電不給力，惟廣達等輝達AI概念股積極表態，國家隊與壽險大戶等集結撿便宜，約買超150億元，抵銷外資在現貨狠提款321億元的賣壓。

【3】各部會搶錢 國發基金變瘦了

國發基金為國家出資的類風險投資部位，截至今年9月底淨值規模1兆2,998億元、全年業務收入約300億元，接受各部會申請「百億基金」，包括經濟部、文化部，今年新增數發部、環境部、金管會等，加上教育部與國科會討論中的AI機器人基金，顯示各部會都愛挖這隻金雞母的荷包，國發基金累計恐需釋出近千億元。

【4】川普喊增關稅 美企急囤貨

美國下任總統川普揚言對中國商品課徵高額進口關稅，潛在威脅促使美國企業開始積極囤貨，並思考關稅啟動後的因應對策，從調漲售價、尋找替代供應商，再到轉移生產據點等。

【5】俄烏戰爭急遽升溫 熱錢瘋狂避險

俄烏衝突19日邁入第1,000天，雙方互相指責對方行動令戰事進一步升級！烏克蘭周二在美國總統拜登同意下，首次發射美製長程導彈攻擊俄羅斯，莫斯科當局揚言採取報復行動反制；俄羅斯總統普丁同日宣布降低該國動用核武的門檻，警告西方國家的意味濃厚。