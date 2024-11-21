甲君為經常居住在中華民國境內的國民，112年初贈與紐西蘭房地予其居住於該地之子乙君，因誤以為贈與境外財產予他人，非屬贈與稅之課徵範圍，而未向國稅局申報贈與稅，經該局依通報資料查得贈與事實，核定贈與財產價值新台幣1,100萬元，補徵贈與稅85.6萬元，並處以2倍以下罰鍰，合計補罰金額逾百萬元。

遺產及贈與稅法規定，贈與稅課徵對象及範圍，是以「贈與人」而非「被贈人」是否經常居住在中華民國境內或境外而定。

以爸爸甲君來說，他是贈與人，且是經常居住在中華民國境內的中華民國國民，因此其贈與財產所在地無論在中華民國境內或境外，均應依遺產及贈與稅法規定，課徵贈與稅。

但若甲君和兒子乙君一樣長住在紐西蘭，為經常居住在境外的國民，僅需就其在中華民國境內的財產為贈與時始應課徵贈與稅。

國稅局因而提醒，經常居住在境內的國民贈與其境外財產給居住在境外的子女，其當年度贈與之財產總值超過贈與稅免稅額時，仍應申報贈與稅。

財政部台北國稅局表示，常有經常居住在中華民國境內的國民，贈與其境外財產予居住在中華民國境外的子女，因不諳遺產及贈與稅法規定，未申報贈與稅，而遭補稅及罰鍰，請納稅義務人注意稅法相關規定，以維自身權益。