勞動部所屬的勞動力發展署北分署掀霸凌風暴，多名基層員工爆料，謝宜容常嗆下屬自己背景很硬，對此，民進黨立委楊曜昨（20日）質詢勞發署署長蔡孟良，謝宜容只當過科長，卻直接空降分署長，為何破格任用？結果蔡孟良答不出來，空氣瞬間凝結，只在最後說「會自我反省」。

立法院衛環委員會昨邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告，立委楊曜指出，謝宜容因為是直接空降當分署長，前面沒有經歷職務、領導能力的經驗，光聽到她咆嘯的錄音檔，就覺得這不是個機關單位，反而像是幫派堂口。

楊曜表示，謝宜容空降北分署長沒有違法，但是違反常規，質疑為何會破格任用她。對此，勞發署長蔡孟良答不出來，啞口無言了一段時間，最後只說「會自我反省」。

另外，還有多名基層人員爆料，輕生的同仁遺體要離開時，被要求不能搭長官專用電梯，楊曜質疑，勞發署有長官專用電梯？蔡孟良則回應，是大樓管委會的設定，讓楊曜不滿，難道這設定不難改嗎？他不相信。

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