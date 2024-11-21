市場所有的目光都投向AI熱門股輝達，基於3.6兆美元、世界排名第一的市值，其業績表現可能比一些關鍵經濟數據更為重要。輝達的財報與展望可能為本周接下來的美股走勢定調。投資人將從輝達財報中尋找更多有關新AI晶片Blackwell需求的線索。執行長黃仁勳上個月曾以「瘋狂」（insane）來形容Blackwell的需求。

周三（11月20日）收盤，道瓊指數漲139.53點或0.32%，報43,408.47點。標普500指數漲0.13點或0.00%，報5,917.11點。那斯達克指數跌21.33點或0.11%，報18,966.14點。費城半導體指數跌34.91點或0.71%，報4,884.25點。

標普500指數11大類股，以防禦型的醫療類股漲1.18%，表現最佳；其次為能源股漲1%。非必需消費類股跌0.57%，跌幅最大。

重磅股跌多漲少，輝達跌0.76%、蘋果漲0.32%、微軟跌0.55%、Alphabet跌1.20%、亞馬遜跌0.85%、Meta漲0.79%、特斯跌1.15%。

輝達盤後發布財報，其上季營收獲利表現與本季展望均優於市場預期，但不足以令投資人「驚豔」，盤後股價下跌近2%。

費半指數成分股，以高通跌6.34%，跌幅最大。萊迪思半導體漲4.47%，表現最佳。博通跌1.27%、英特爾跌0.79%、艾司摩爾（ASML）跌0.56%、安謀（ARM）漲0.48%、美光漲0.65%、應材漲0.70%。

Target股價暴跌21%，該零售業巨頭獲利意外疲弱，且因非必需品需求下滑及成本壓力而下修全年展望。

台股ADR方面，聯電跌2.58%、日月光跌1.01%、中華電信跌0.79%。台積電ADR跌0.69%，收在188.36美元，換算台股價格為1224.11元；受輝達影響，盤後股價小跌。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲1.44%。

周三紐約證交所下跌與上漲股數比為1.24：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.12：1。

標普500指數有30檔成分股觸及52周新高、13檔創新低。那斯達克指數有92檔分股觸及52周新高、163檔創新低。

美國交易所成交量總計132億股，過去20個日全日均量為143.2億股。