歐陽龍和傅娟的大女兒歐陽妮妮今年6月被張書豪求婚成功，9月宣布懷有身孕，近日小倆口舉辦性別派對，宣告將迎來男寶寶，結果出爐後，歐陽妮妮隨即放話希望之後再生一胎，集滿「好」字。而眼尖網友發現傅娟整場活動站在後面紀錄，歐陽龍坐在第一排，兩人沒什麼互動，好奇是否已是老夫老妻所以感情淡了。

28歲的歐陽妮妮過去拍攝《腦波小姐》時假戲真做與張書豪交往，今年6月張書豪求婚成功，隔月兩人就登記結婚，今年9月更加碼公開雙喜臨門一事。近日，歐陽妮妮和張書豪舉辦性別派對，邀來親友一起揭曉妮妮的寶寶性別，在揭曉前，親友也一一受訪，歐陽龍應景穿著粉色和藍色拼接的襯衫表示，就他看來男生、女生一樣好，他都會很開心。

歐陽龍坐在第一排，表示男女都好。（圖／翻攝自Nini Ou-yang 歐陽妮妮 Youtube）

歐陽娣娣希望姊姊先生男寶寶、再生女寶寶，這樣二女兒就會有哥哥。（圖／翻攝自Nini Ou-yang 歐陽妮妮 Youtube）

Gender Reveal Boy or Girl？寶寶性別揭曉！你們猜對了嗎？👧🏻👶🏻

而歐陽娣娣穿著藍色襯衫，表示自己希望姊姊可以先生個男孩，再生個女寶寶，就可以彌補娣娣本身想要有哥哥的心願；傅娟則是全身粉紅色上身，完全表達了希望有外孫女的心願；歐陽娜娜指出，自己跟張書豪媽媽的感覺一樣，她想要女寶寶，「但我感覺是男生」。

歐陽娜娜直覺認為姊姊懷男胎。（圖／翻攝自Nini Ou-yang 歐陽妮妮 Youtube）

傅娟站在後面，希望女兒生女寶寶。（圖／翻攝自Nini Ou-yang 歐陽妮妮 Youtube）

孕婦本人歐陽妮妮則說，起初覺得是男寶寶，但最近又感覺像是女娃；張書豪補充自己很想要女兒，但最近幾次產檢，讓他覺得是男寶寶的機率比較大，最後結果公布果然將迎來小王子，歐陽妮妮和張書豪隨即感動落淚，妮妮發願說：「希望我可以被我們家兩個男生寵愛著，爭取幫他生一個妹妹」。而網友回應：「我發現歐陽龍跟老婆好像都沒互動，是不是夫妻各自陪著女兒，夫妻感情漸漸淡了」、「看了張書豪演的男同志，才發現這個男生很細膩、很有愛」、「恭喜妮妮28歲最美好的年紀就喜獲麟兒」、「期待帥寶寶來到這個世界」。

結果揭曉，歐陽妮妮懷的是男寶寶。（圖／翻攝自Nini Ou-yang 歐陽妮妮 Youtube）