中華隊在今年世界12強棒球賽打出精彩表現，時隔32年再闖棒球一級賽事四強。隊長陳傑憲攻守俱佳，預賽打擊率高達5成71，好表現被大聯盟記者莫羅西（Jon Morosi）注意到，稱讚他具有大聯盟水準的天賦，甚至問了陳傑憲關於旅外的問題，他也做出回應。

莫羅西在個人社群平台X上（前推特）表示，30歲的陳傑憲在12強展現大聯盟級的天賦，但他透過翻譯告訴我，未來還是會待在中華職棒，「如果我年輕點，進入大聯盟讓所有台灣人感到驕傲，絕對是我的目標。」

陳傑憲從日本岡山共生高校畢業後，未能在日職選秀會中選，2013年選擇返台發展，加入業餘強權台電，原先不敢想職棒夢的陳傑憲，一步一步嶄露頭角，先後入選荷蘭哈連盃、U21世界盃、港口盃及亞錦賽的中華隊，並在2016年中華職棒選秀會被統一獅選中，當時順位為第二輪第一順位，頗受期待。

隔年陳傑憲隨即受到教練團重用，高打擊率及上壘率成為最大特色，加上帥氣外型，成為統一獅當家球星，目前進入職棒9年，兩度拿下安打王，一次打擊王，賽季打擊率都能維持在3成之上。

守備曾經是陳傑憲最困擾的問題，原先守游擊的他進入職棒後遇到瓶頸，失誤率過高的狀況下，只好轉外野發展，轉任外野手後從2022至2024年連續三年拿下外野金手套個人獎。

此次12強，陳傑憲預賽打擊率高達5成71，14打數敲出8支安打，包含1轟3打點，為中華隊主力打擊狀況最佳的球員，攻擊指數是破1的1.453，已多次被點名是需要嚴加提防的對象。