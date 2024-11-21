立法院長韓國瑜20日為《選罷法》與國發基金調查委員會召集朝野協商，國民黨、民眾黨立委抱怨，民進黨一早就闖入會議室霸占主席台，民進黨則不滿國民黨自備麥克風。韓國瑜表示，針對會議室的門鎖狀況，已責成立院秘書長周萬來，看要如何處理，拜託各黨團理性問政。

立法院內政委員會20日排審《選罷法》修正案，民進黨立委沈伯洋、陳俊宇等人清晨4點半就搶進會議室，霸占主席台，還說喇叭鎖很好開，委員會也因此空轉一天。

立法院內政委員會20日排審選罷法修正草案，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」，事涉提高罷免門檻，藍綠都發出甲級動員令。民進黨立委們一早就到會議室門口外排隊，等待進場。（資料照／劉宗龍攝）

立法院韓國瑜20日召集朝野協商，藍綠立委互相抱怨。民進黨團幹事長吳思瑤不滿藍委私自帶麥克風進委員會，國民黨團首席副書記長王鴻薇反批，財政委員會的麥克風上次被綠委吳秉叡扯斷，國民黨才需要自備麥克風，而且民進黨立委霸占主席台的行為更嚴重。民眾黨團總召黃國昌則請院長說明，立委能不能自己先到會議室開門。

韓國瑜說，針對會議室各門鎖狀況，已責成秘書長周萬來，看如何處理。他也提醒，各委員會問政，還是有賴各黨團約束黨團成員，老是聽到不同委員會有不同爆發，正常的議事攻防、論辯，大家都能接受，但如果過當，可能對立法院整體來說不是一件好事，這一點無論如何要拜託黨團幹部約束一下所有黨團委員們，能夠理性問政。

至於自備麥克風的問題，韓國瑜說，依照立法院議場安全維護及管理要點規定，會議時，立委不得攜帶麥克風，這是針對院會議場，對於委員會會議室的秩序，尊重各委員會召委的處理。如果大家能夠秉持理性問政，沒有破壞麥克風或占據主席台，一切委託召委裁示，使用幕僚單位所提供的麥克風。