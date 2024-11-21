輝達（NVIDIA）公布第三季財報，營收與獲利皆優於分析師預期，但營收成長幅度放緩，盤後股價一度下挫5％，終場下跌1.12美元或0.76%，衝擊今（21）日台股AI族群走勢，台股開盤下跌近200點。

台積電開盤下跌15元至1010元。AI族群下殺，鴻海、廣達下跌逾1.5%。航運股逆勢走強，貨櫃三雄漲幅均逾1.5%。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，週四台股受到輝達財報影響，早盤出現失望性賣壓，但場外觀望資金回流，有利台股跌幅收斂，資金短線轉進傳產金融股撐盤。觀察櫃買指數能否率先翻紅，決定中小型股發動力道。

美股四大指數方面，道瓊上漲139.53點或0.32%，收43,408.47點。S&P500上漲0.13點或0.00%，收5,917.11點。NASDAQ下跌21.33點或0.11%，收18,966.14點。費城半導體下跌34.91點或0.71%，收4,884.25點。