一名王姓貨車駕駛去年在台中市發生車禍，警方進行酒測，剛好測得濃度達每公升0.15毫克，王男因此被認定酒後駕車，牌照吊銷並罰3萬。王男不服提告，辯稱已先對員警說事前吃了檳榔，且員警沒告知可以等待15分鐘，也沒給漱口，因此影響酒測值。法官審理後認定，員警並未告知酒測程序，漱口及全程連續錄影，已違反程序，因此判定撤銷原處及3萬罰款，仍可上訴。

根據判決書，王男於民國112年4月30日下午駕駛小貨車在台中市發生車禍，經警方酒測後酒測值0.15mg/L，因此被認定為酒後駕車，遭開單舉發並吊扣駕照，罰鍰新臺幣3萬元，記違規點數5點，並應參加道路交通安全講習。

但王男不服，自稱自己酒測前有吃檳榔，且警員到場實施酒測時，未提供礦泉水漱口，影響酒測值，警員之酒測程序有瑕疵，因此提告裁決違法。

法官調查後發現，王男在實施酒測前，已告知警員有吃檳榔，但警員在現場並未告知王男，可以15分鐘再進行酒測，也未告知他可請求漱口後再進行酒測（見本院卷第120頁），此已違反處理細則，因此依此瑕疵程序檢測所得之數值，其正確性即有疑問。

法官也認為，本案測得原告之吐氣酒精濃度值僅剛好達到處罰標準0.15mg/L，若員警依法定程序告知王男可在15分鐘再進行酒測，或提供他漱口後再進行酒測，所測得的之吐氣酒精濃度就有可能未達處罰標準。且警員對王男執行酒精濃度檢測過程並未全程連續錄影，已違反正當法律程序，原處分於法有違，因此撤銷原處分及3萬罰款。此案仍可上訴。