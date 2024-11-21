大陸接二連三爆發無差別攻擊事件後，為保障農民工工資報酬權益，維護社會穩定，大陸國務院就業促進和勞動保護工作領導小組近日召開治理欠薪冬季行動動員部署視訊會議。會議強調，要全力解決欠薪問題，將其作為民生工作中的「極端重要」事項，並要求加強責任落實，完善維權管道，開展隱患排查，依法從嚴整治各類欠薪問題，保證農民工的工資報酬得到保障。

在此背景下，大陸國家發展和改革委員會也宣布，提前下達兩批2025年度「以工代賑」中央專項投資，共90.5億元人民幣，旨在支持地方實施約2000個工程項目，優先組織困難群眾參與建設工作。國家發改委新聞發言人李超表示，此舉將優先保障脫貧地區、受災地區及返鄉農民工等群體的就業機會，並確保勞務報酬及時發放。

據悉，2023年和2024年「以工代賑」政策已成功吸納超過500萬人次低收入民眾參與工作，並發放勞務報酬超過660億元。提前下達的90.5億元專項投資計劃將進一步促進20萬人次的就業，並預計發放勞務報酬超過27億元。此項政策將對農民工及困難群體產生積極影響，為穩定社會大局作出貢獻。